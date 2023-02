Co bylo Bidenovým cílem? Ukázat se jako úspěšný, konsenzuální prezident, který má plné právo opět kandidovat v roce 2024 na druhé prezidentské období. Ve svém projevu si o to fakticky řekl, aniž by to vyslovil explicitně.

V roce 2020 Biden kandidoval jako zodpovědný a zkušený centrista a zároveň jako lidový a normální oproti nenormálnímu Donaldu Trumpovi.