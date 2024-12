Bidenův dárek Trumpovi a proč dvojí metr zahubí zastánce „zásadové politiky“

Půldruhý měsíc před svým odchodem z Bílého domu se Joe Biden rozhodl udělit milost svému synovi Hunterovi. Učinil tak, přestože opakovaně sliboval, že to v žádném případě neudělá a že nikdo není nad zákonem. A aby toho nebylo málo, prosakují zprávy, že v Bílém domě vážně uvažují o udělení jakési preventivní milosti vybraným Bidenovým spojencům, jimž Donald Trump vyhrožoval během své volební kampaně.

Historická milost

Svou milostí synovi Biden přepsal dějiny. Žádný jiný prezident neomilostnil tak blízkého člena rodiny. Pouze dva jeho předchůdci se tomu přiblížili: Bill Clinton udělil milost nevlastnímu bratrovi Rogerovi odsouzenému za přechovávání kokainu, ovšem až poté, co si odseděl rok ve vězení, a Donald Trump omilostnil tchána své dcery Ivanky Charlese Kushnera odsouzeného za ovlivňování svědků a daňové úniky. Teď z něj chce Trump pro změnu udělat velvyslance ve Francii.

Čtyřiapadesátiletý Hunter Biden byl odsouzen za nelegální držení zbraní, následně se přiznal i k daňovým únikům. To znamenalo, že mu reálně hrozilo několik let ve vězení. Milost, kterou nyní dostal od otce, je ovšem tak široce pojatá, že ho chrání do budoucna před trestem za cokoli, co se odehrálo po roce 2014. Jinými slovy i před postihem za to, co bylo republikány nejčastěji kritizováno: Hunter se pokoušel na Ukrajině a v Číně zpeněžit skutečnost, že jeho otec byl tehdy viceprezidentem. Joe Biden tomuto počínání zřejmě nijak nepomáhal, ale ani mu nebránil.

Prezident ve zdůvodnění milosti obvinil své odpůrce z „politické šikany“ a prohlásil, že Hunterovy problémy byly nafouknuty kvůli útokům na jeho vlastní osobu. Jinými slovy se hlava státu přihlásila k těm, kteří nevěří nezávislosti justice ve vlastní zemi. Podpořil tak to, co říká Donald Trump: justiční systém je zneužíván v politickém boji a měl by se vyčistit. Biden tak Trumpovi dal skvělý dárek ještě před jeho inaugurací.

Rodinná tragédie

Jakkoli je Bidenovo rozhodnutí politicky skandální, lidsky je celý příběh mimořádně složitý a smutný. Život dvaaosmdesátiletého politického matadora je totiž plný osobních tragédií. Ta největší se odehrála v roce 1972, krátce po jeho zvolení do Senátu, když ztratil první manželku Neilii a roční dceru Naomi při automobilové nehodě. V autě mířícím za předvánočními nákupy seděli i dva synové, Beau a Hunter, kteří utrpěli vážná zranění.

O mnoho let později, v roce 2015, přišla další rána. Beau Biden, nejstarší syn a nadějný politik s kariérou v armádě a justici, podlehl ve věku 46 let rakovině mozku. Jeho smrt uvrhla rodinu do hlubokého smutku a dále prohloubila Hunterovy problémy s drogami a alkoholem. Ten se po Beauově smrti zapletl do krátkého vztahu s Beauovou vdovou Hallie, což mělo za následek i jeho propadnutí závislosti na kokainu. Z drogové závislosti se opakovaně léčila i Bidenova druhá dcera Ashley.

Preventivní ochrana spojenců

Zpět ale k politice. Tento týden zpravodajský server Politico informoval, že Bidenova administrativa údajně zvažuje tzv. preventivní milosti pro několik významných veřejných činitelů, kteří by se mohli stát terčem Trumpovy msty. Mezi zvažovanými osobnostmi je Liz Cheneyová, republikánská kongresmanka, kterou Trump označuje za „zrádkyni“.

Na seznamu je údajně také Anthony Fauci, epidemiolog a bývalý hlavní zdravotní poradce Bílého domu, který vedl reakci na pandemii covidu-19. Fauci byl cílem ostré kritiky ze strany Trumpových příznivců, kteří ho viní z přehnaných opatření během pandemie. Ochranu by mohli dostat také kongresman Adam Schiff, který vedl vyšetřování během prvního Trumpova impeachmentu, či generál Mark Milley, bývalý předseda sboru náčelníků štábů, který byl kritizován Trumpem za své postoje během protestů hnutí Black Lives Matter a za údajnou opozici vůči Trumpovým plánům na použití armády.

Strach a pokrytectví

Úvahy o udělení preventivní milosti se objevují poté, co Trump jmenoval svého loajálního spojence Kashe Patela jako budoucího ředitele FBI. Patel, známý svou tvrdou rétorikou, opakovaně prohlásil, že se zaměří na „očistu“ FBI, ale také na stíhání „zločinců ve vládě“, novináře a další nepřátele Trumpa. Zvažovaná ochrana však vyvolává otázky ohledně principů právního státu, protože preventivní milosti nemají v americké historii precedent a podkopávají důvěru veřejnosti v nezávislost soudního systému.

Bidenovo prezidentství mělo být érou obnovy americké jednoty po chaotickém vládnutí Donalda Trumpa. Na jeho konci vidíme něco úplně jiného: milost pro Huntera, byť motivovaná otcovskou láskou, a zvažované preventivní milosti pro politické spojence jenom potvrzují dojem, že v justici platí dvojí metr a elity si mohou „koupit“ spravedlnost. Bidenův příběh je sice příběhem osobních tragédií a politického odhodlání, avšak jeho odkaz se do historie může zapsat jako příklad toho, jak zásady ustoupily strachu a pokrytectví.