Ameriku ohrožuje technologicko-průmyslový komplex. Obtočil si kolem prstu starého i nového prezidenta

Biden, aniž by někoho jmenoval, zřetelně narážel na šéfy obřích technologických firem, kteří teď chodí za nastupujícím prezidentem Donaldem Trumpem a posílají mu peníze na inauguraci. Nejde jen o Elona Muska, majitele automobilky Tesla a sociální sítě X, jenž pomáhal Trumpovi s jeho kampaní, ale třeba i o majitele sociální sítě Facebook, zástupce Applu, Googlu či představitele společnosti OpenAI, která vyvinula chat GTP. Ti všichni byli původně proti Trumpovi, ale obrátili. Jde jim totiž o to, aby jim Trump snížil daně, omezil státní pravidla pro jejich podnikání a někteří dokonce doufají, že si Trump v jejich zájmu došlápne na Evropu, aby jejich firmy příliš neregulovala.

Přitom mnozí z nich původně posílali peníze Bidenovi a podporovali i jím vybranou nástupkyni Kamalu Harrisovou, která nakonec prohrála s Trumpem prezidentské klání. Mimochodem Harrisovou podporovalo mnohem víc miliardářů než Trumpa a spousta z nich odsoudila Trumpovy příznivce a jeho politickou agendu.

Zrychlování růstu nerovnosti

Biden tak ví, o kom mluví. Podobně Eisenhower byl původně generál, jednal se zbrojaři a podporoval některé „jestřábí“ politiky, aby následně prozřel a usoudil, že vojáci, výrobci zbraní a někteří politici jsou příliš válkychtiví a mocichtiví a že ohrožují nakonec i demokracii, Ameriku a celý svět. A mimochodem mnozí tehdy Eisenhowerovi dali za pravdu – ostatně reflektoval to, na co tehdy upozorňovali i mnozí vědci a význačné osobnosti, například známý sociolog Charles Wright Mills.

Biden teď varuje před přílišnou koncentrací moci, technologií a bohatství a varuje před novými oligarchy. Vyjadřuje tak opět to, co už známe dávno. Na rostoucí vliv sociálních sítí a technologií na společnost upozorňovali mnozí před Bidenem, na to, že to dává do ruky majitelům těchto firem velkou moc, stejně tak jako na koncentraci bohatství v Americe. Vždyť 0,1 procenta nejbohatších Američanů má stejný majetek, jako chudší polovina Spojených států.

Navíc je tu pro mnohé znepokojující trend. Zatímco v roce 1989 vlastnila 0,1 procenta nejbohatších Američanů 8,6 procenta celkového bohatství země, loni to už bylo 13,8 procenta. Samozřejmě část z tohoto bohatství je svým způsobem iluzorní a může se velmi snadno ztratit, protože jde o majetek v akciových společnostech a jeho výše tedy závisí na stavu ekonomiky a americké burzy.

Vždy, když došlo k ekonomické recesi, část svého bohatství tito lidé ztratili, zatímco ti chudší, kteří cenné papíry nemají, na tom byli stejně a tak po recesi následoval trend k větší rovnosti. Ovšem jen krátkodobě a navíc to vypadá, že poslední ekonomické propady vedly k mnohem menšímu vyrovnávání než v minulosti. Nadto růst nerovnosti je v posledních 15 letech mnohem rychlejší a trvalejší, než tomu bývalo dříve.

Nezadusit technologický pokrok

Otázkou je, co s tím. Jak zabránit koncentraci moci a bohatství, ale zároveň nezadusit technologický pokrok, který je s tím spojen a který mimochodem ve svém projevu chválil i Biden. Těžko říci. Každopádně nějaká přiměřená regulace by byla vhodná.

Biden varoval například před vlivem sociálních sítí, které „dusí pravdu lží v zájmu moci“, před drolící se svobodu tisku a vlivu tohoto prostředí na děti. A vyzval k přivedení sociálních platforem k odpovědnosti. Jenže udělá to nastupující prezident Trump, na kterého zřejmě apeluje? Dost těžko. Ostatně čiší z toho určitý alibismus. Biden sám se mohl tomuto problému více věnovat, ale neudělal to. Proč by to teď měl dělat Trump, kterému nespoutaní technologičtí obři vyhovují? A bude schopna se tomuto trendu bránit Evropa?