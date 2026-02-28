Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl módní ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpátky do hry

John F. Kennedy Jr. se narodil jen několik dní poté, co se jeho otec stal 35. prezidentem USA. Od útlého dětství byl pod drobnohledem médií – veřejnost sledovala jeho první krůčky v Oválné pracovně i dojemné salutování u otcovy rakve v roce 1963. John vyrůstal na Manhattanu, část dětství strávil také na řeckém ostrově Skorpios, který vlastnil Aristoteles Onassis, druhý manžel jeho matky Jacqueline. Vystudoval americká studia na Brown University a cestoval po Africe, Guatemale či Indii.
Po studiu práv pracoval JFK mladší v právnické firmě, později založil politicko-lifestylový magazín George. Jako člen slavného rodu byl ovšem na Manhattanu nepřehlédnutelnou osobností a paparazzi ho nepřetržitě sledovali – v roce 1988 ho dokonce časopis People vyhlásil „nejpřitažlivějším mužem roku“. Svou budoucí ženu Kennedy potkal v módním domě Calvin Klein, kam si přišel koupit nový oblek. Tehdy mu s výběrem pomáhala PR manažerka Carolyn Bessettová a jejich setkání vyústilo ve vztah, o němž bulvár detailně referoval. V roce 1999 manželé zahynuli při letecké havárii sportovního letadla, které JFK Jr. sám pilotoval.
Návrat slavné love story, návrat devadesátek
Kvůli rodinnému zázemí i osobnímu šarmu byl Kennedy spolu s Carolyn Bessettovou považován za stylovou ikonu 90. let. V poslední době ale zájem o jejich módní odkaz ještě zesílil – především kvůli seriálu Love Story, který od února vysílá platforma Hulu. S uvedením série se zvedla nová vlna inspirace a módní magazíny, fanoušci i návrháři znovu napodobují jejich styl.
Co JFK mladší rád nosil? Pro syna bývalého amerického prezidenta byla typická kvalitní krejčovina, dokonale padnoucí obleky, ale i velká dávka ležérnosti. Jeho styl nebyl okázale módní, spíš přirozeně sebevědomý. Jak ostatně poznamenala redaktorka Tatjana Freundová pro magazín Esquire: „JFK Jr. nebyl nijak zvlášť módní nadšenec. Byl to jen cool, slavný chlapík, který nosil oblečení, které se mu líbilo, a nosil ho jedinečným způsobem.“
Kšiltem vzad
Módní styl Johna Kennedyho juniora měl také jasný podpis – čepici. Zvláště si oblíbil výrazné pokrývky hlavy, od barevných pletených kulichů přes bekovky až po kšiltovky nošené kšiltem vzad. Ty se staly jeho poznávacím znamením. Jeho styl byl nonšalantní, uvolněný, ale vždy promyšlený – klasická bílá košile a kalhoty s puky získaly díky kšiltovce nečekaně svěží nádech. Dokázal působit zcela přirozeně, jak v oblecích na míru, tak v džínách a tričku, dokonce i v teplácích se šálou, když jel na kole do redakce svého magazínu George.
Možná JFK Jr. svým rebelským způsobem reagoval na očekávání, jak by se měl oblékat syn bývalého prezidenta a první dámy, možná se snažil splynout s davem před paparazzi, ale právě tato kombinace aristokratické elegance a ležérnosti z něj udělala módní ikonu 90. let.