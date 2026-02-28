Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl módní ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpátky do hry

Karolína Minaříková Krupková
Nikdo nenosil čepici s kšiltem tak jako John F. Kennedy Jr. Právě jeho výrazný módní styl, ale také jeho tragický příběh znovu ožívá díky seriálu Love Story. Byla Kennedyho láska ke kulichům a bekovkám projevem rebelie? A s čím vším ji dokázal zkombinovat?
Pro JFK mladšího byla typická kvalitní krejčovina a dokonale padnoucí obleky....

Pro JFK mladšího byla typická kvalitní krejčovina a dokonale padnoucí obleky. Na snímku s manželkou Carolyn Bessettovou. | foto: ČTK / AP / zz/Larry Le Vine/STAR MAX/IPxProfimedia.cz

Ke stylu John F. Kennedyho mladšího neodmyslitelně patřily výrazné pokrývky...
Módní styl Johna Kennedyho juniora měl jasný podpis – výraznou čepici.
John F. Kennedy Jr. se narodil jen několik dní poté, co se jeho otec stal 35. prezidentem USA. Od útlého dětství byl pod drobnohledem médií – veřejnost sledovala jeho první krůčky v Oválné pracovně i dojemné salutování u otcovy rakve v roce 1963. John vyrůstal na Manhattanu, část dětství strávil také na řeckém ostrově Skorpios, který vlastnil Aristoteles Onassis, druhý manžel jeho matky Jacqueline. Vystudoval americká studia na Brown University a cestoval po Africe, Guatemale či Indii.

cabmate

In the Cabmate Men series: John F. Kennedy Jr.

This week marks what would’ve been John F. Kennedy Jr.’s 64th birthday. More than just the son of President John F. Kennedy and Jacqueline Kennedy Onassis, JFK Jr. was a lawyer, journalist, publisher - and style icon.

Just as he seamlessly combined politics and lifestyle in George Magazine (with its tagline “Not Just Politics As Usual”), JFK Jr. was the perfect example of how to balance casual cool with formal, timeless attire.

Whether by literally pairing a cap with a suit or subtly conveying it through his presence and attitude, JFK Jr.’s ability to blend casual ease with classic sophistication defined what we’d call ‘true cool.’

28. listopadu 2024 v 14:40, příspěvek archivován: 27. února 2026 v 11:15
Po studiu práv pracoval JFK mladší v právnické firmě, později založil politicko-lifestylový magazín George. Jako člen slavného rodu byl ovšem na Manhattanu nepřehlédnutelnou osobností a paparazzi ho nepřetržitě sledovali – v roce 1988 ho dokonce časopis People vyhlásil „nejpřitažlivějším mužem roku“. Svou budoucí ženu Kennedy potkal v módním domě Calvin Klein, kam si přišel koupit nový oblek. Tehdy mu s výběrem pomáhala PR manažerka Carolyn Bessettová a jejich setkání vyústilo ve vztah, o němž bulvár detailně referoval. V roce 1999 manželé zahynuli při letecké havárii sportovního letadla, které JFK Jr. sám pilotoval.

Návrat slavné love story, návrat devadesátek

Kvůli rodinnému zázemí i osobnímu šarmu byl Kennedy spolu s Carolyn Bessettovou považován za stylovou ikonu 90. let. V poslední době ale zájem o jejich módní odkaz ještě zesílil – především kvůli seriálu Love Story, který od února vysílá platforma Hulu. S uvedením série se zvedla nová vlna inspirace a módní magazíny, fanoušci i návrháři znovu napodobují jejich styl.

Co JFK mladší rád nosil? Pro syna bývalého amerického prezidenta byla typická kvalitní krejčovina, dokonale padnoucí obleky, ale i velká dávka ležérnosti. Jeho styl nebyl okázale módní, spíš přirozeně sebevědomý. Jak ostatně poznamenala redaktorka Tatjana Freundová pro magazín Esquire: „JFK Jr. nebyl nijak zvlášť módní nadšenec. Byl to jen cool, slavný chlapík, který nosil oblečení, které se mu líbilo, a nosil ho jedinečným způsobem.“

Kšiltem vzad

Módní styl Johna Kennedyho juniora měl také jasný podpis – čepici. Zvláště si oblíbil výrazné pokrývky hlavy, od barevných pletených kulichů přes bekovky až po kšiltovky nošené kšiltem vzad. Ty se staly jeho poznávacím znamením. Jeho styl byl nonšalantní, uvolněný, ale vždy promyšlený – klasická bílá košile a kalhoty s puky získaly díky kšiltovce nečekaně svěží nádech. Dokázal působit zcela přirozeně, jak v oblecích na míru, tak v džínách a tričku, dokonce i v teplácích se šálou, když jel na kole do redakce svého magazínu George.

mrporter

If nothing else, @lovestoryfx has reminded us of what a great dresser John F Kennedy Jr was. “His style is a showcase of effortlessness, fluid fabrics and robust silhouettes,” says @kitswann, MR PORTER’s Fashion Editor. “But for me, above all, it’s practicality. It doesn’t matter he’s trying to get across the city or out at event, functionality is rooted in his outfits. He doesn’t just wear his clothes, but uses them, too.”

22. února 2026 v 15:50, příspěvek archivován: 27. února 2026 v 11:17
Možná JFK Jr. svým rebelským způsobem reagoval na očekávání, jak by se měl oblékat syn bývalého prezidenta a první dámy, možná se snažil splynout s davem před paparazzi, ale právě tato kombinace aristokratické elegance a ležérnosti z něj udělala módní ikonu 90. let.

