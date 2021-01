JOHN: Psychotičtí pacienti v Bílém domě

Praha Spojené státy mají nového prezidenta Joea Bidena. Střídání v Bílém domě neproběhlo úplně hladce. Bidenův soupeř a předchůdce v jedné osobě Donald Trump dlouho odmítal uvěřit výsledkům voleb. Trumpovi příznivci pak zaútočili na budovu Kapitolu, sídla amerického zákonodárného sboru. Zemřelo přitom pět lidí. Mezi útočníky byly dost podivné existence. Nebyly ale tak neobvyklé, jak si možná myslíte. Sídla amerických státních úřadů totiž přitahují nejrůznější excentriky i jindy.

Svědčí o tom článek lékařů Josepha A. Sebastianiho a Jamese L. Foye z roku 1965. Vyšel v odborném časopise The American Journal of Psychiatry. Zabývá se lidmi, jimž se ve Washingtonské nemocnici říkalo Případy z Bílého domu. Byli to psychotičtí pacienti, kteří se vydali do hlavního města a chtěli se setkat s prezidentem.



Článek obsahuje analýzu nemocničních záznamů čtyřiceti těchto případů z let 1960 a 1961. Je to zajímavé čtení. Důvody, proč se jednotliví pacienti rozhodli setkat s prezidentem, se mírně lišily.



Deset lidí tvrdilo, že je někdo sleduje nebo pronásleduje. Chtěli, aby jim prezident pomohl. Sedm návštěvníků naopak přišlo pomoci prezidentovi. Jeden z těchto dobrodinců tvrdil, že je Ježíš Kristus. Jiný měl návrhy ohledně boje s Rusy. Další paní přišla odhalit kruh špionů, který obklopoval její farmu v Pensylvánii.

Pět pacientů si do Bílého domu přišlo vyzvednout velké částky peněz. Tři tvrdili, že jsou sami prezidenty. Jedna pacientka se považovala za prezidentovu manželku. Jiná dáma tvrdla, že je matkou Dwighta D. Eisenhowera. Ten už v době, kdy dorazila do Bílého domu, prezidentský úřad nezastával, paní tomu však odmítala uvěřit. Pokud jde o místa, odkud pacienti přijeli, vedl New York se sedmi případy.

V další části studie uvádějí Sebastiani a Foy deset kazuistik lidí, kteří dorazili do Bílého domu mezi 1. říjnem a 31. prosincem 1963. Zaujala mě čtyřiačtyřicetiletá žena, která byla podle svých slov do Bílého domu už mnohokrát pozvána. Než vyrazila do Washingtonu, poslala dopis.

Psala v něm, že se rozhodla pozvání konečně přijmout. Od prezidenta chtěla, aby zastavil žvýkání žvýkačky v její hlavě. Rovněž potřebovala, aby ji přestala pronásledovat policie. Způsobovalo to totiž, že její uši plácaly a její fyzická kondice se zhoršovala.

Sebastiani a Foy nebyli prvními, kdo psychotické návštěvníky Bílého domu popsal. Před nimi publikoval v roce 1943 ve stejném žurnálu podobný článek psychiatr Jay L. Hoffman. Na rozdíl od nich se však kromě Bílého domu věnoval i dalším úřadům, například ministerstvu financí nebo námořnictva. Hoffman analyzoval 53 případů z let 1927 až 1937.

Jejich důvody k návštěvě hlavního města byly většinou dost podobné jako u lidí, kteří dorazili o čtvrt století později. Například jedna paní si přijela pro 300 milionů dolarů, které její rodina půjčila anglické královně. Pět pacientů přijelo předvést nebo rovnou prodat vládě nějaký podivný vynález.

Kromě návštěvníků, kteří chtěli být inaugurováni do prezidentské funkce, dorazili i další, kteří přijeli pracovat pro FBI.