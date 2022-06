Názor

Záležitost s kopií Mánesova orloje začíná nabývat rozměrů pěkné domácí šaškárny. Místo toho, aby se příslušné orgány začaly intenzivně zajímat o to, jak to chodí na pražském magistrátě s veřejnými zakázkami a penězi, rojí se nejrůznější teorie, ba dokonce se do záležitosti vtahuje rivalita mezi Prahou a Brnem.