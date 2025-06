Trumpovo „Půlnoční kladivo“ a nejslavnější bombometčík v dějinách

Heller si však svých 60 misí odlétal na vlastní kůži. Prožil je v plexisklové kukani na špici bombardéru B-25. Každá z těch misí trvala pár hodin a na palubě dvoumotorového letadla se jich účastnila 5–6členná posádka, kromě pilotů a bombometčíka také navigátor, radista a zadní střelec. V letadle bylo málo místa, hrozná zima, příšerný hluk, celé vibrovalo. Když vystoupali do letové výšky kolem 6000 metrů, museli si všichni nasadit kyslíkové masky. Vyčůrat se během misí nedalo, leda počůrat. Strachem. Naštěstí trvaly jen kolem tří hodin.

Trasu propočítával podle orientačních bodů navigátor, takže se občas ztratili, bombometčíkovi se ne vždycky podařilo trefit cíl. Zato bombardér občas trefilo protiletadlové dělo a občas někoho zabila střepina flaku, která prorazila plášť. Třeba Yossarianova palubního střelce Snowdena. Když umíral, jen šeptal: „je mi zima“. Kdo by se divil, že Yossariana skoro pokaždé napadalo, že i jeho se všichni snaží zabít.

Bombardér B-2 Spirit čili duch – říká se mu taky neviditelný, netopýří křídlo, černý bumerang nebo přízrak – je jiná třída. Má čtyři motory a létá těsně podzvukovou rychlostí výš než 12 000 metrů vysoko. Je z materiálu pohlcujícího radar, takže všechny ty přezdívky jsou opodstatněné. Jeho posádku tvoří jen dva piloti, kteří ovšem mají k dispozici nejmodernější navigační techniku minimalizující možnost lidské chyby.

Kabinu mají tlakovou a dost prostornou, aby v ní mohli mít i lůžko, záchod a taky mikrovlnku. Takže během íránské mise, která trvala 33 hodin, nejenže mohli doplnit palivo, ale taky si ohřát oběd a večeři, prospat se i zajít si na záchod.

Když dolétli nad cíl, trefili se svými bombami zvanými ničitel bunkrů s přesností na decimetry. Pravděpodobnost, že by je zasáhla raketa, natož protiletadlové dělo, byla díky jejich nejmodernější technice zcela mizivá, a navíc vzdušný prostor Íránu předem vyčistily izraelské stíhačky. Neměli moc důvodů, aby se jim hlavou honilo to, co před 80 lety Yossarianovi a určitě i Josephu Hellerovi.

Nechci tímhle srovnáním nijak snižovat důležitost operace Půlnoční kladivo, odvahu i schopnosti všech pilotů, logistiku i organizaci a sílu amerického letectva, stejně jako rozhodnutí zabránit jadernému vyzbrojení Íránu. Jen připomenout, že nejen časy se mění, jak zpívá Bob Dylan. Jo, a taky vzpomenout nejen na Snowdena, Yossariana a Hellera.