Názor

To jednodušší máme za sebou, vybrali jsme své zástupce v Evropském parlamentu. Nyní přichází složitější fáze, pokusit se prosadit nějaké naše, ať už národní či obecnější zájmy. Chronicky se nám to nedařilo a nedaří. Lapidárně to shrnul bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer ve svém textu pro náš list Naše dva jalové přístupy k Unii (23. května).