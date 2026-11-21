Riner rovněž oznámil, že chce se zúčastnit olympijských her v Los Angeles v roce 2028. Takže kdyby v té době už vládnul Francii z Elysejského paláce, byl by první hlavou státu, která by startovala na olympiádě.
Riner není prvním outsiderem v politické aréně zasvěcených, stačí se podívat na nepolitiky jako například argentinský prezident Javier Milei (ekonom), Donald Trump (byznysmen), Petr Pavel (voják), Andrej Babiš (podnikatel) či maďarský premiér Péter Magyar (manžel ministryně spravedlnosti). Dokonce by nebyl prvním světoznámým sportovcem, který se ve svobodných volbách stane prezidentem republiky – Georges Weah, fotbalová ikona klubu Paris Saint-Germain, byl v roce 2017 zvolen prezidentem Libérie.
Nebojte se, nejsem politik…
Když ostřílení profesionální politici viděli vycházející hvězdu politiky, musel jim ztuhnout úsměv na rtech. Je pravda, že sportovec narozený před 37 lety ve francouzské ostrovní kolonii v Guadeloupe, který nikdy nezastával žádnou veřejnou funkci, má nulové politické zkušenosti, není spojen s žádnou stranou a zatím nemá ani program, nezveřejnil žádnou představu o tom, jak by v případě vítězství vládl Francouzské republice. Jeho slogan – La France qu’on aime, což znamená: Francie, jak ji máme rádi, sice slibuje všechno, ale také nic. Ostatně jen blázen by si zvolil heslo Chci Francii, kterou nemáme rádi. Jenže pravda je, že v současnosti mnoho Francouzů vidí svoji zemi ve stavu, jaký rádi nemají.
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Pole kandidátů se dále drobí. Prezidentem Francie chce být i expremiér de Villepin
„Uprostřed obtíží, kterým naše země čelí, odmítám zůstat jen přihlížejícím. V roce 2027 budu kandidovat na prezidenta. Francie potřebuje zdravý rozum a sílu kolektivního jednání k překonání historických výzev. Nevzdáme se!“ oznámil na Instagramu svůj krátký manifest, který ale skvěle rezonoval s pocitem řady francouzských voličů. Jiná část voličů si myslí, že politický zelenáč nemá šanci, ostatně i Riner sám se může mýlit, že jeho status outsidera z něj automaticky udělá favorita.
Pravda je, že když se podíváme na doposud nejvýraznější kandidáty na prezidenta, nevidíme mezi nimi člověka s tak výrazným charismatem, jakým disponuje populární judista. Jistě bude snaha ho zesměšňovat, ale šance Rinera zvyšuje klíčový fakt, že francouzská politická scéna – kromě dvou extrémů (krajní pravice a extrémní levice) - je chaotická. Než se přihlásil černý kůň Riner, favoriti byli tři - Marine Le Penová chce zachránit pravici, Jean-Luc Mélenchon nabízí vizi islámského komunismu a tou třetí je nezávislá kandidátka bývalá šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová, která v únoru odstoupí ze své funkce prezidentky Evropské centrální banky a podle průzkumů má už 14 procent.
Šéf agentury STEM Martin Buchtík nedávno prohlásil, že lidé jsou nespokojeni nejen s výkonem vlády, ale i opozice, která by měla nabízet alternativy, proto jsou ochotni volit cokoliv jiného než klasické politické strany. Tato teze může platit i pro Francii, protože Riner voličům důrazně a opakovaně vzkazuje: Nebojte se! Nejsem politik. Tvrdí, že na rozdíl od kariérních byrokratů zažil skutečný život a že mu je jasné, že na problémy země existují řešení, která unikla pozornosti stranických aparátčíků.
„Moji kritici říkají, že jsem blázen, že kandiduji na prezidenta. Opravdu? No, pokud nejsem ochoten jen tak přihlížet, jak se Francie potápí v moři dluhů, pokud se nemohu smířit s tím, jak rodiče vyděšeně chodí k pokladně v obchodě s potravinami, protože si nejsou jisti, zda mají na svých kreditních kartách dost peněz, a pokud nemohu akceptovat, že tito rodiče se neodvažují pustit své děti na bezpečné ulice, kde jim hrozí nebezpečí... Pokud to všechno znamená, že jsem blázen, pak budu tuto nálepku hrdě nosit,“ prohlásil a zároveň prokázal, že má i řečnický talent, což se voličům může líbit.
… a ani macronista
O Rinerovi se tvrdí, že míří do středu, podobně jako Lagardeová. Jenže Mélenchon na to říká, že „pokud někdo hlásá, že není ani pravicový, ani levicový, znamená to, že určitě není levicový“. Lídr krajní levice zřejmě sází na to, že když pravice, ať krajní nebo standardní, bude mít mnoho kandidátů, jeho šance na vítězství bude vyšší.
Kromě Mélenchona má z kandidatury judisty upřímnou radost už jen jediný politik - Emmanuel Macron. „Riner je velký šampion. Přiznejme si: politika není jen výsadou profesionálů,“ chválil slavného sportovce prezident. Jenže Riner Macronovy lichotky nazval „jedovatým pohárem“ a dodal, že „není prezidentovým vyslancem, není macronistou“.
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Na první pohled to vypadá, že politika a judo mají velmi málo společného. Popravdě politika, kde je dovoleno prakticky vše, je nesrovnatelně drsnější. V komentářích o Rinerových přednostech se nikdo nezmiňuje o tom, jak judo, což překladu znamená „jemná cesta“, dokáže tvořit charakter člověka správným směrem.
Riner se na tuto fyzicky i spirituálně náročnou stezku vydal v pařížské čtvrti Quartier de la Chapelle v pěti letech pod dohledem dokonalého učitele. Zakladatel tohoto bojového umění Džigoró Kanó vytvořil moderní judo jako výchovní systém, jehož principy naučí člověka úctě, pokoře a celoživotnímu sebezlepšování. Proto by měli Francouzi radost z toho, že se o prezidentský úřad uchází osoba s těmito kvalitami.
Škoda, že dvojnásobnému olympijskému vítězi v judu Lukáši Krpálkovi ještě není čtyřicet, ten by se do boje o Hrad mohl přihlásit až po roce 2030…