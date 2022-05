Příběh s pěti tisíci. Babišův chaos vystřídal Fialův cirkus

Nemá cenu se pozastavovat nad premiérovými nabubřelými větami, kterými se zpočátku vymezoval vůči předchůdci. Komunikace Fialova kabinetu je jiná, ale podobně nepřijatelná. Navíc se vláda odmítá vystavovat nepříjemným dotazům.

Důležitější je však vypátrat, jak je možné, že vládě trvalo od středy do soboty, než takovou „chybu“ zjistila. Že by nefungoval Jurečkův aparát na ministerstvu? Nebo jsou pracovníci ministerstva nakolik zlenivělí či přestrašení, že se bojí svému ministrovi říci, že veřejnost mylně informoval? Milovníci spikleneckých teorií by si mohli myslet, že vláda se zalekla odmítavé reakce a své rozhodnutí změnila, ostatně chování ministrů jako by jim dávalo za pravdu.

Oficiálně vlastně ministři nic neřekli, pan Stanjura chybu zmínil v rozhovoru a pan Jurečka se omlouval na Twitteru. Čili do léta se můžeme dočkat ještě mnoha revizí příběhu. Rozsekne to premiér přes Facebook?