Marťan Jurečka. Ministr práce netuší, jak žijí ti, o které pečuje

Názor

Lepší ukázku vládního mimoňství než odůvodnění ministra práce Mariana Jurečky, proč nedostanou pětitisícový jednorázový příspěvek děti starší osmnácti let, nevymyslí nikdo. Dle pana ministra si může každý student přivydělat, stejně jako to na vysoké škole kdysi dělal on.