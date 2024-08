Brzděním vpřed. Reformy dávek neřeší chudobu

Názor

Rekordně stoupající suma vyplácená státem za dávku na bydlení by měla klesnout poté, co ministr práce Jurečka prosadí svou superdávku. Komplexní posouzení žadatelů, včetně zkoumání jejich majetkových poměrů, je nepochybně užitečné a mohlo by zabránit tomu, aby lidé s vyšším příjmem čerpali dávky.