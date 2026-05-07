Kartágo má být zničeno, ČT a ČRo nikoliv. A českou justici drtí absurdity kolem Čapího hnízda

V předchozích dvou případech je oba zprostil viny, tentokrát konstatoval, že se dopustila dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, pročež ji potrestal tříletou podmínkou a pokutou půl milionu korun. De facto mu to nařídil Vrchní soud v Praze.
„Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny,“ řekl v odůvodnění Šott.
V závěrečné řeči krom jiného učinil narážku na známou hlášku politika ze starověkého Říma Catona staršího, jenž své projevy v senátu vždy končil slovy: „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.“ A Nagyové de facto poradil, ať se proti verdiktu odvolá.
Což se evidentně stane a mírou svojí absurdity se to jen přiřadí k dalším pozoruhodným okolnostem celého případu. Vzpomeňme třeba, že aktuální trest pro Nagyovou požadoval (a několikrát se v tomto smyslu odvolával) žalobce Jaroslav Šaroch. Tedy chlapík, který v září 2019 stíhání Babiše a Nagyové s posvěcením svého nadřízeného zastavil, aby mu poté po mimořádném opravném prostředku případ vrátil tehdejší šéf žalobců Pavel Zeman.
Tím ale absurdity nekončí. Nagyová se totiž bude muset odvolat ke stejnému vrchnímu soudu, jenž soudci Šottovi nařídil, jak má rozhodnout. Teprve, až se tam dočká odmítnutí, bude se moci obrátit nejprve na Nejvyšší a poté případně na Ústavní soud. Takže se to nejspíš povleče dalších pár let. To už navíc do případu možná bude moci být „vrácen“ i Babiš, kterému za tři a půl roku může skončit poslanecký mandát.
Jednoduše řečeno, s kauzou Čapí hnízdo je to i po posledním rozsudku Jana Šotta úplně stejně, jako vlastně oněch celých jedenáct let. Ti, kteří Babiše nesnášejí, tleskají. Jeho příznivci mluví o soudní zvůli, ale jinak je případ okázale nezajímá, což po celou dobu dávají najevo ve všech možných typech voleb. Pro koho je ale celá tahle jedenáctiletá přehlídka absurdit zdrcující, je česká justice.
● Na rozdíl od řady let minulých nebylo příliš slyšet, co si o průběhu kauzy a soudních verdiktech myslí Milion chvilek pro demokracii. Parta okolo Mikuláše Mináře je teď totiž plně zaměstnána bojem za veřejnoprávní média proti vládě. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se v úterý v Praze konal pochod ze Staroměstského náměstí až k budově rozhlasu.
Pozoruhodný byl už počet účastníků. Takto ho popsal web Echo24: „Podle zpravodaje agentury ČTK se na místě sešly tisíce lidí, zpravodaj Echo24 odhadl počet účastníků na dva tisíce. Po skončení shromáždění ČTK s odvoláním na organizátory uvedla, že se akce zúčastnily desítky tisíc lidí.“ Tak vida, i čísla jsou jen věcí úhlu pohledu.
Celé akci se pochopitelně do nejmenšího detailu věnovala samotná veřejnoprávní média, Česká televize ji dokonce na ČT24 přenášela živě. A ten, kdo se neměl čas dívat, si o pochodu aspoň mohl číst na jejich zpravodajském webu. „Čelo průvodu dorazilo k budově ČRo kolem 19:15. Zaměstnanci ČRo lidem mávali z oken a balkónů budovy, měli plakáty, na kterých děkovali za podporu. Lidem také v projevu poděkoval předseda stávkového výboru odborů ČRo Křemen,“ citovali agenturu ČTK.
Tak takhle krásné to bylo! Byla by věčná škoda to pěkně veřejnoprávně nevysílat a nepopisovat…