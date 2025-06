Český stát nenávidí pozůstalé, s gustem některé pošle do vězení

Téměř každý, kdo měl či má umírajícího příbuzného, ví, že se musí připravit na to, že po jeho smrti se nedostane k penězům (společným), které má dotyčný (především jde o partnery) na účtu a využívá je dlouhodobě k placení běžných výdajů, třeba energií, televizních poplatků anebo i hypotéky. Mnohé rodiny se špatným svědomím řeší krkolomné převody peněz na účty, které mohou sloužit třeba pozůstalé mamince, která bude smrtí svého manžela nejméně na rok odříznuta od jeho peněz.

Trest v rozporu s normálním chápáním spravedlnosti

Proč na celý rok? Protože dědické řízení se v naší zemi neuvěřitelně vleče a notáři, kteří mají státem garantovaný monopol, neprojevují ani pochopení, ani velkou snahu řádně pracovat. Ze svého okolí znám tři případy zpackaných pozůstalostních řízení.

Tu notář na někoho zapomněl, tu nezohlednil něčí nárok. Reklamace tohoto šlendriánu je zdlouhavá a vysilující, navíc za takové „služby“ platíte tabulkové ceny bez ohledu na rychlost a kvalitu. Tedy pokud vám notář dva roky ničí život a musíte si vynucovat nápravu, nepřijde ani o část své odměny.

Ano, zmiňovaný pán, který převedl manželčiny peníze, tak učinil až po její smrti a tím porušil zákon, nicméně trest je naprosto v rozporu s normálním chápáním spravedlnosti. Prohřešek, který lze řešit pokutou, naše soudnictví vyhodnotilo jako natolik nebezpečný, že si dotyčný má jít „sednout“ na tři roky.

A to se prosím pěkně za znásilnění u nás dávají podmínky a soudci se předhánějí v hledání polehčujících okolností. Pochopení pro práva násilníka je u soudu většinou dostatek, ale jak někdo manipuluje s penězi, je to pro soudce zjevně společensky mnohem nebezpečnější.

Když nezaplatíte daně, stát po vás vymáhá penále, bez pardonu. Když notář vyřizuje pozůstalostní řízení déle než rok, nikoho to netrápí, a pozůstalí, často traumatizovaní, jsou posíláni pro dávky, na které, třeba jako majetní, nemají nárok. To si má babička vlézt na rok do mrazáku, nejíst, nepít, netopit, nechodit na koncerty a trpně čekat, až se státně monopolistický moloch uráčí?

Pohrdání každodenními starostmi občanů

Nejhorší na současné situaci je to, že Ústavní soud se postavil za rozsudek, který zmiňovaného pána, jenž rozhodně není nevinný, posílá rovnou do vězení. To je nepochopení situace a úplné pohrdání každodenními starostmi občanů.

Až uslyšíte nějakého ctihodného juristu, kterak pranýřuje kritiku „soudcokracie“ coby lacinou a populistickou, vzpomeňte si na to, jak justice sebejistě šikanuje vdovy a vdovce a nikdo se neobtěžuje ani pomyslet na to, že by jim stát mohl poskytovat lepší servis, nota bene v situaci, kdy si jej vynucuje. Nejdůležitější pro stát asi je, aby „podezřelí občané“ zaplatili notářovi výpalné určené státem a to prosím bez ohledu na nekvalitu jeho služeb a jejich životní situaci.

Ano, i tyto zážitky spoluvytvářejí „budování důvěry“ mezi občanem a státem. Soudy v téhle disciplíně selhávají dlouhodobě a formalismus vítězí nad spravedlností. Trpí-li obyčejný čičmunda, je všechno s pořádku, jakmile se ale sáhne soudcům na platy, znamená to téměř zhroucení právního státu. Tahle asymetrie je dlouhodobá, příslušní odpovědní činitelé ji bohorovně přehlížejí a někde dole roste nespokojenost. Dlouho a vytrvale.