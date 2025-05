Starý muž sleduje K-pop. Místo braní drog

S kouřením jsem naštěstí praštil, byť bohužel z hlediska zdraví ne včas, nějaké ty lehké drogy jsem požil, a těch tvrdých se při své psychické konstituci bojím. Takže zbýval jen ten K-pop. A když K-pop, tak kam jinam se na něj vypravit než do Jižní Koreje, domova K-popu, a nejraději přímo do hlavního města Soulu.

Tetování, piercingy a Rusové

Soulský festival Seoul Spring Festa se svým zahajovacím koncertem, kam jsem nakonec po určitém ošklíbání přijal pozvání, byl dobrou příležitostí. Zejména když mi mongolská a italská kolegyně vysvětlily, že je to fakt dobré a že tam jsou dobré a čerstvé kapely (v Mongolsku je K-pop velmi populární a Italka vyrostla mezi Korejci, tak o tom něco ví). Čerstvost se zdá se v K-popu cení. Ne že by v něm neexistovaly legendy, které jsou stále známé, ale protože jde o umělou hudbu a umělou show a skupiny sestavují většinou velké produkční firmy, jde spíš o rychloobrátkové zboží. Legendy tu jsou, jak mi bylo vysvětleno, jen pro starší nostalgické fanoušky, kteří na skladby třicetiletých „staříků“ tancovali na střední škole či na pískovišti.

Už samotný příjezd na místo festivalu přecpaným metrem byl zážitek. Stadion byl plný tak z poloviny – ostatně v druhé polovině by toho lidé moc neviděli – takže tu bylo přes třicet tisíc diváků. Původně jsem čekal, že přijdou lidé v poměrně obskurních módních modelech, jaké si lidé mého věku představují podle asijských komiksů, ale těch byla spíš menšina. I když ne že by se nenašli a navíc tam bylo pár lidí s tetováním a piercingy neurčitého pohlaví, na které nejsou bílí muži mého věku úplně zvyklí.

Překvapivé bylo, že na stadionu byla spousta Rusů. Nejen těch žijících v Jižní Koreji, ale i lidí přímo z Ruska. Láká je sem jak Seoul Spring Festa, tak to, že se sem na rozdíl od zemí Evropské unie relativně snadno dostanou a také rozumné ceny a možnost udělení politického azylu. A samozřejmě také v Rusku v některých kruzích populární K-pop.

Hudba, která neurazí

Teď už k onomu K-popu, který Pokáč označil za hrozný. Dá se říci, že je to hudba a produkce neurážlivá, spotřební, cílená na vkus průměrného diváka. Vlastně se to dá přirovnat k některým extra mladým populárním americkým skupinám a ve výtahu by mě taková hudba, přes její lísavost, neurazila. Vyznačuje se mícháním stylů, chytlavostí a velmi dobře promyšleným aranžmá.

Soubory tvoří mladí chlapci nebo mladé dívky, kteří jsou rozjásaní a fanoušci na ně reagují frenetickým jásotem, vytím a ve tmě máváním k tomu určenými lampičkami. Abych byl konkrétní, viděl jsem například skupiny NTC Wish, The Boyz, momentálně velmi populární pětici KiiiKiii či dívčí skupinu Hearts2Hearts, která se stala ambasadorem festivalu Spring Festa. Není to sice můj šálek kávy, ale je to prostě spotřební zboží, které se líbí, něco jako kdysi porcelánoví jeleni.

Jak už bylo řečeno, tyhle skupiny, jejich hudbu, text a aranžmá podle poptávky potenciálního publika vytvářejí velké speciální hudební společnosti. Jde o skutečný ryzí produkt, jehož vznik se ohlašuje předem, má vliv na pohyb akcií společnosti dané firmy. Například KiiKiii jsou ze stáje firmy Starship Entertainment a Hearts2Hearts zase z líhně SM Entertainment.

To je docela známá firma, která se proslavila sestavením mnoha úspěšných skupin. Mladí lidé se do nich chtějí dostat a jakési předkonkurzy jsou i součástí festivalu v Soulu. Smlouvy s účinkujícími jsou nebo byly velmi drsné, mladí zpěváci a zpěvačky museli pracovat do úmoru, a v případě, že to nezvládali, měli platit gigantické odškodné mateřské společnosti. Jejich podíl na zisku ze vstupného, prodeje upomínkových předmětů a reklam nebyl zrovna gigantický. Právě s SM Entertainment vedli její zpěváci a zpěvačky několik soudních sporů, zejména ji obviňovali, že jako třináctiletí bez pochopení souvislostí a pod tlakem podepsali pro sebe totálně nevýhodné smlouvy. Většinou to skončilo plichtou, tedy mimosoudním smírem.

Docela zábava

Člověk pak tyhle pobíhající zpěvačky a zpěváky vlastně lituje, zejména když vidí, kolik do toho dávají energie. Ovšem ne že by to bylo v Česku s mladými interprety v podobných skupinách, aspoň v některých, nějak super lepší. Pokud se ale člověk od tohoto oprostí, což samozřejmě zcela nejde, a podívá se na to očima mladých, musí uznat, že je to docela zábava. Byť stupidní. My jsme ale taky chodili na poměrně stupidní tříakordový rock a punk (ale nebylo to takhle umělé).

Každopádně se dá návštěva takového koncertu, ideálně v Soulu, doporučit. I když je to samozřejmě podle Pokáče horší než kouření. Ale aspoň vám to nezničí plíce a nepřinese křečové žíly. Tedy pokud tam nebudete moc dlouho sedět a nadšeně křičet na umělé interprety, jak to dělají mladí. Ale budiž jim to přáno.