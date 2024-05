MACHALICKÁ: Tolik pohoršení kvůli nahaté ženské na zahradě. Vážně se tím policie hodlá zabývat?

Body art provozuje více než deset let a od té doby, co skákala na trampolíně poseté třpytivými flitry v rámci svého absolventského projektu na brněnské FAVU, uteklo hodně vody. Není tak těžké pochopit, oč jí jde, chce diváky konfrontovat se svou nahotou, se svým vnímáním přirozenosti a ženské krásy. A samozřejmě provokovat a zviditelňovat se. Ale nežije ve vzduchoprázdnu, naopak opakovaně vstupuje do veřejného prostoru a vystavuje se kritice.

Každý zkrátka máme jiné estetické vnímání a jiný názor na tělesnost a sexualitu. Ona sama říká, že se komentáři na svou adresu nezabývá.