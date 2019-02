KAIN: Do vlastní nohy. Trump se mýlí, vyšší cla na auta z EU nejsou řešení

PRAHA Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se musí přiznat, že při vyjednávání s obchodními partnery umí zaútočit na citlivé místo. Aktuálním příkladem je jeho hrozba, že USA zvýší cla na dovoz aut a autodílů ze zemí Evropské unie ze 2,5 na 25 procent, pokud nedojde k obchodní dohodě s EU. Pro mnohé evropské ekonomiky by to byla tvrdá rána. Zejména pro tu německou, která by v takovém případě podle odhadů přišla asi o pět miliard eur a podle německého Ifo institutu by se dostala na hranu recese.

Donald Trump má v jednom pravdu. Z pohledu Američanů je bezpochyby nespravedlivé, že cla na americká auta dovezená do EU jsou ve výši deseti procent, zatímco dovozní cla na evropské automobily v USA dosahují jen 2,5 procenta. Trumpovi dlouhodobě vadí, že USA má v obchodu s EU výrazný obchodní schodek, navíc v kategorii aut a náhradních dílů je obchodní deficit ze všech vývozních komodit největší. Je logické, že stím chce něco udělat. Americký prezident se ale mýlí, domnívá-li se, že řešením je zvýšení dovozního cla.



Ekonomicky takový krok nedává smysl a poškodil by nejen evropské, ale i americké producenty. Ostatně sami výrobci automobilů v USA se proti zvýšení dovozních cel na evropská auta již ohradili. Obávají se jednak odvetných opatření ze strany EU, jednak sami dovážejí z Unie do svých vozů mnoho dílů, které by po zavedení vyšších cel zdražily.

Podle odhadů společnosti IHS Markit by po zavedení cla ve výši 25 procent stoupla cena importovaných vozů v průměru o pět tisíc dolarů, ale nahoru by šla i cena aut vyráběných v USA, a to o 1800 dolarů. Každoročně by se tak prodalo v USA asi o 1,8 milionu vozů méně. Nejde ale zdaleka jen o autoprůmysl, evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová již oznámila, že EU je připravena uvalit vlastní odvetná cla na vybrané zboží. Cena akcií potenciálně postižených amerických firem se okamžitě propadla. O tom, že vpřípadné obchodní válce by krvácely obě strany, není sporu.

Můžeme se samozřejmě utěšovat tím, že Trump si je tohoto rizika vědom. Že vyšší dovozní cla používá jen jako páku pro vyjednání lepších podmínek obchodní dohody s EU a ve skutečnosti je nezavede. Spoléhat se na to ale rozhodně nedá. Jak Trump již v minulosti prokázal, nevadí mu, když se střelí do vlastní nohy. Hlavně když teče krev i ostatním.