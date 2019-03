KAIN: Ekonomické plány Trumpovi zatím nevycházejí

Psal se rok 2016, když Donald Trump v prezidentské kampani sliboval voličům, že udělá Ameriku opět velkou. Tvrdil, že zatočí se schodkem amerického obchodního deficitu zavedením cel a změnou nevýhodných obchodních dohod s ostatními státy. Hlásal, že skončí se schodkovými federálními rozpočty, ba dokonce prý do konce svého případného druhého funkčního období vymaže obří americký státní dluh, který na konci Obamovy éry činil celých 20 bilionů dolarů.

Po dvou letech Trumpova působení v Bílém domě se nic z toho nenaplňuje. Naopak, americký obchodní deficit je nejvyšší za posledních deset let a zvyšuje se i schodek rozpočtu. Za loňský fiskální rok (končí posledním dnem září) skončil rozpočet v minusu 779 miliard dolarů, což je nejhorší výsledek od roku 2012 (letošní rozpočtová „sekera“ má být ještě větší, takřka jeden bilion dolarů).

Stejně bídně je na tom Trump zatím i s vymazáváním amerického státního dluhu – žádné se nekoná, zadlužení se naopak prohloubilo o další dva biliony dolarů. A to prosím v době dlouho nevídaného ekonomického růstu.

Z velké části za to může Trumpova daňová reforma, která přinesla razantní snížení daní, především těch korporátních. Když byla reforma schvalována, republikáni kategoricky odmítali propočty ekonomů, že tento krok připraví americkou státní pokladnu v následujících deseti letech o zhruba 1,5 bilionu dolarů. Tvrdili, že nižší daně nakopnou americkou ekonomiku a na daních se díky tomu vybere jen o trochu méně, nebo dokonce k žádnému poklesu nedojde. Jak ale ukazují aktuální propočty, realita je ještě horší než ty nejpesimističtější předpovědi – kvůli daňové reformě má státní pokladna v příštích deseti letech přijít dokonce o dva biliony dolarů.

Naděje, že by to mohl zachránit razantní ekonomický růst, také vyhasínají, podle predikcí tempo růstu americké ekonomiky v následujících letech zpomalí a vrátí se někam k úrovni dvou procent.

Nenaplňují se ale ani další Trumpovy vize. Firmy, které mají díky nižším daním vyšší zisky, nenabírají nové zaměstnance ani jim výrazně nezvyšují platy, a ani neinvestují (jen 34 firem z žebříčku Fortune 500 uvedlo, že finance získané díky nižšímu zdanění investují v USA). Místo toho se společnosti ve velkém pustily do zpětných nákupů svých akcií. To sice potěší investory (cena akcií roste), typického Trumpova voliče to ale neobohatí ani o cent. Jak se ukazuje, Trump zatím nedělá Ameriku opět velkou. Spíše z těch nejbohatších dělá ještě bohatší.



Jen pro zasmání, společnost Amazon nejmovitějšího člověka světa Jeffa Bezose v USA zaplatila za loňský rok na federální dani díky řadě legálních daňových triků rovných nula dolarů. Z aktuální vládní zprávy naopak vyplývá, že miliony běžných Američanů přijdou kvůli reformě o daňové odpisy v hodnotě 323 miliard dolarů. Místo daňové vratky je tak mnohdy čeká doplácení daně. Jestli se tohle všechno odrazí na Trumpově popularitě, ale těžko říct. Voliči po celém světě v posledních letech okázale ignorují fakta a Trump stejně jako další obratní populisté moc dobře ví, že důležité není, co politik skutečně dělá, ale co říká.