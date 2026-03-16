Kallasové se stýská po školce, Zelenskyj nezná hlášku Schwarzkopfa o Francii

Když si bývalá estonská premiérka minulý týden povídala se šéfem bruselské redakce FT Henrym Foyem, asi si vzpomněla na letní výlet mateřské školky na rozkvetlou louku, kde postupně otrhávala okvětní lístky kopretiny a přitom opakovala „má mě rád, nemá mě rád“.
Nevíme, jaké city chová americký prezident vůči šéfce unijní diplomacie, ale určitě ji nepovažuje za silnou figuru na šachovnici, jinak by si jeho ministr zahraničí Marco Rubio loni v únoru na Kaju Kallasovou udělal čas, už jen proto, že do USA přiletěla jen kvůli této schůzce.
|
USA chtějí rozdělit Evropu a nemají rády Evropskou unii, prohlásila Kallasová
„Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se jí daří. Nemíří ale správným směrem,“ prohlásil letos na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu Trump. Mnohem tvrději kritizoval EU viceprezident J. D. Vance loni v únoru na bezpečnostní konferenci v Mnichově, když prohlásil, že za největší nebezpečí pro Evropu nepovažuje Rusko, ale spíše hrozbu zevnitř. „Obávám se ústupu Evropy od některých jejích nejzákladnějších hodnot, které sdílí s USA,“ řekl s tím, že svoboda slova v Evropě je také na ústupu.
Problém EU je to, že šéfka její diplomacie si myslí, že geopolitika je dětská hra s kopretinou. Otázka, kdo koho má, nebo nemá rád, není geopolitická kategorie, kde vždy rozhodují politické a ekonomické zájmy velmocí. Trump i Vance považují EU za takovou, jaká je. Za ekonomicky a vojensky slabou, zbytečnou a škodlivou umělou konstrukci, která už dávno nehájí zájmy svých členů; jejíž vnitřní koheze se drolí nejen kvůli důsledkům nelegální migrace, ale i proto, že státy jihu nechtějí, co jim chce vnutit sever, a zaostalé východní provincie odmítají návrhy vyspělých západních zemí; za loď, která bez kotvy, plachet a zkušeného kapitána pluje na rozbouřeném moři do neznáma.
Proto sledujme, s čím se vrátí ukrajinský prezident z Paříže, kam přijel v pátek, aby se setkal se svým francouzským protějškem. Co dostane od Emmanuela Macrona? Přinese domů to, co obvykle. Tašku plnou slibů. Volodymyr Zelenskyj si nyní možná vybavuje roky starou věštbu bezpečnostních expertů, kteří pod košilí nenosí ani ukrajinský, ani ruský dres, že válku na Ukrajině přebije z hlediska zájmů velmocí konflikt na Blízkém východě.
|
„Levné“ drony a ironie historie. Ukazuje se, že Zelenskyj přece jen nějaké karty v ruce má
Co čeká Ukrajina od Francie v situaci, když se všichni dívají na to, co se děje kolem benzinové pumpy světa? Macron s vážnou tváří slibuje, že je ochoten poslat vojáky na Ukrajinu, jenže až po uzavření míru; že je ochoten poslat i peníze, ale až poté, co sedmadvacítka schválí obří úvěr pro Kyjev; že je ochoten poslat letadlovou loď Charles de Gaulle k Hormuzskému průlivu, aby doprovázela tankery a nákladní lodě, ale „až to bude možné, po ukončení nejžhavější fáze konfliktu“.
Podmíněná ochota příliš nepomůže ani Ukrajině, ani zemím bojujícím s íránským režimem. Škoda, že Zelenskyj nezná slavnou hlášku amerického generála Normana Schwarzkopfa (1934–2012), který v době války v Zálivu řekl, že když jdeme do války, Francii potřebujeme asi tolik jako tahací harmoniku při lovu jelenů.