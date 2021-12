Kalousek má plán. Někdy stačí být druhý nejvyšší

Nenechme se zmást, když starý lišák říká, že své plány teprve „zvažuje“. Ano, zvažuje, ale už hodně dlouho. A když dnes vypráví novinářům, že jakýkoli příští prezident by měl mít „poměrně dobré politické zkušenosti, dobrou znalost institucí, jejich vzájemných vazeb, brzd a pojistek. Také aby měl dobrou znalost praktického politického života“, definuje tím rámec, do něhož nejlépe padne on sám.

Nicméně k tomu všemu je potřeba ještě taková maličkost, jako je získání hlasů od většiny voličů. A to je pro Kalouska, dlouhé roky nejneoblíbenějšího politika, nepřekročitelná překážka. Zakladatel a předseda TOP 09 má různé nectnosti, ale naivita či intelektuální nedostatečnost mezi ně rozhodně nepatří. Ví, že pro většinu národa je nepřijatelný.

Ví, že za prezidenta chtějí místní někoho méně konfrontačního. Ví velmi dobře, jak dopadl jeho politický kumpán Mirek Topolánek – ten, ač nikdy coby premiér nebyl tak neoblíben jako jeho ministr financí, získal v prezidentské volbě pěkná 4,3 procenta hlasů. Tak proč by někdo tak mazaný a zkušený běžel hlavou proti zdi?

Právě proto, že je mazaný a zkušený. Má jiný plán. Prezidentská kampaň dává adeptům neuvěřitelný prostor zdarma, kandidáti jsou náhle vidět všude. A kde je dnes Jiří Drahoš, Pavel Fischer, či Marek Hilšer? Ano, v Senátu, kam díky prezidentské kampani prošli zcela hladce. A to udělá Kalousek: prezidentem se nestane, ale dříve či později bude – ve správně vybraném, nejlépe pražském okrsku – zvolen do Senátu, kde bude své kolegy převyšovat o tři hlavy. A až se bude volit předseda, kdo ví, kdo se nakonec stane nikoli prezidentem, ale druhým nejvyšším ústavním činitelem...