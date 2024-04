Založí, či nezaloží? Možná Kalousek pro novou partaj jen hledá svého Babiše

Pokud člen správní rady VZP dokáže zcela zaplnit hospodu v malém chudém podhorském Gablonzi (aka Jablonci nad Nisou), je po politickém baviči jeho formátu zjevně velká poptávka. Nejen po vyrovnaném rozpočtu.

Není to tak dávno, co Chlívek na tomto místě vysvětloval, že napravo od vlády je místo pro celý regiment. Je to jen o pár měsíců déle, co jsme tu psali: „Je vysoce pravděpodobné, že většina z oněch 2 333 681 (vládních) voličů nebude v příštích volbách chtít dát svůj hlas Andreji Babišovi ani Tomiovi Okamurovi – a o tento dejme tomu půldruhý milion osiřelých voličů se začnou hlásit noví spasitelé, kteří se na jejich hněvu a zklamání budou chtít vynést k moci.“