Supi kroužící, hledající. Propadlých hlasů by byla škoda

Není divu, že se objevují politici, kteří by rádi tyhle voliče využili. Neukotvených totiž není málo, může jich být až deset procent a to by bylo v Česku už na docela významnou stranu. Dlouho se spekulovalo o tom, že ji sestaví Miroslav Kalousek, zakladatel strany TOP 09, jejíž vedení nyní peskuje. Tentokrát by založil partaj, která bude středopravicová, ale nebude mít na první pohled nic společného s vládní koalicí.

Jenže teď to zas vypadá, že by spíš chtěl převzít opět TOP 09 a posunout ji do role jakési opozice ve vládě. Část straníků souhlasí, protože „topka“ se potácí na hranici volitelnosti. Fungovalo by to? Nevíme a navíc se o totéž snaží STAN.

Logicky je tu spíš prostor pro úplně novou stranu a zájemci v pozadí krouží nad politickým kolbištěm jak supi. Jak ostatně nedávno řekl Kalousek, „těch propadlých hlasů je škoda“. Existuje ale hodnověrný politik nezatížený minulostí a nespojený s vládou, který by je zdvihl?