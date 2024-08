O Trumpovi víme jednu věc jistě: jako prezident by byl nevyzpytatelný. O Harrisové nevíme ani to

Ten den Joe Biden oznámil, že už na prezidenta kandidovat nebude – a podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Následně se kolem ní rychle sjednotila celá Demokratická strana. Ta úleva! Už nebude kandidovat starý, dobrý Joe! Ten by šel – a my s ním – tváří v tvář Trumpovi jako telátko na porážku. S Kamalou máme šanci! Proto to nadšení, proto to rychlé semknutí se kolem ní. S Joem byla jistota porážky, s Kamalou je naděje na vítězství. I když ona předtím v průzkumech byla z trojice Biden, Harrisová, Trump ta nejméně populární. Jenže její nominace vše změnila a působí jako nová, čerstvá, neokoukaná tvář.

Navíc republikáni ztratili ten nejsilnější argument, který měli.