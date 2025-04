Že by paní guvernérka? Harrisová se musí rozhodnout, o jakou trofej napříště zabojuje

Vskutku ošemetná situace - ta v ranní kávě mezi Harrisovou a jejím manželem jistě zanechává hořkou pachuť. Je to ovšem pro americké občany zajímavá informace? Pro některé možná ano….

Chce to nový zdroj příjmů

Po ztrátě druhého nejdůležitějšího výkonného úřadu se Kamala Harrisová stáhla do ústraní a rozhoduje se, zda se bude ucházet o post guvernérky Kalifornie v roce 2026, nebo o prezidentský úřad v roce 2028. Není to lehké rozhodování – v roce 2024 prohrála každý klíčový stát a zaznamenala rekordní počet černošských a latinskoamerických voličů, kteří její kandidaturu odmítli.

A také musí řešit jeden důležitý detail – Bílý dům a guvernérská rezidence v kalifornském Sacramentu jsou o něčem úplně jiném, a také politické špičky v Demokratické straně její další kandidaturou na prezidentku nejsou zrovna nadšeny. A je zde ještě další drobnost: bývalí viceprezidenti dostávají z federálního rozpočtu finance na pouhých šest měsíců na administrativu své kanceláře, což znamená, že Harrisová bude potřebovat nový zdroj příjmů, a to již od konce letošního července.

Zásadní ovšem je, že Harrisová v současnosti pořád ještě zpracovává výsledky voleb z listopadu loňského roku, kdy ztratila podporu základny tradičních demokratických voličů, na které vsázeli Bill Clinton, Al Gore či Hillary Rodham Clintonová. Problém představuje také fakt, že nechápe, kde udělala chybu. Nevidí, že někteří rodiče jednoduše nedovedou akceptovat, že se jejich dítě rozhodne stát synem místo dcery, stejně jako že některé zanícené páry nemůžou vstřebat skutečnost, že se někdo rozhodne vzdát se svého nenarozeného dítěte.

A to není všechno. Federální výdaje, sociální politika či postoj k Rusku – prostě celá řada cílů, které občanům v loňských prezidentských volbách nesedly. Se svým socialistickým programem u tradičních republikánských, ale ani u mladých vrtkavých voličů Harrisová pochopitelně také nepochodila. Teď může být ovšem všechno jinak.

Kalifornie demokratům přeje

Přestože jsou někteří progresivní voliči vůči stávajícímu guvernérovi Kalifornie Gavinovi Newsomovi po liknavé reakci stran nedávných přírodních katastrof rozpačití, velké jméno na kandidátce v guvernérských volbách v příštím roce by je mohlo přesvědčit, ať opět volí demokrata/ku. Newsom sám dle státní ústavy kandidovat nemůže, ale další demokrat šanci má.

Ostatně, v posledních desetiletích je Kalifornie zdánlivě vskutku modrá jako oceán. Ač to není vždy jisté, Kaliforňané se obecně kloní spíše k demokratickým kandidátům a ani republikánští politici, jakým byl například Arnold Schwarzenegger, nepatří zrovna mezi velké stoupence hnutí MAGA. Kromě toho můžou být ve volbách více rozhodující již primárkové bitvy mezi demokratickými kandidáty (viz boj o křeslo ve Sněmovně reprezentantů mezi Nancy Pelosiovou a progresivním aktivistou Saikatem Chakrabartim v 11. kalifornském obvodu v San Francisku).

Mezi Kaliforňany je ovšem Harrisová populární, a to nejen jako demokratka, ale jako jedna z nich. Byla jejich hlavní prokurátorkou a také úspěšnou senátorkou. Je zřejmé, že pokud se rozhodne o křeslo guvernérky bojovat, velká část Kaliforňanů bude nadšena.

Vracíme ovšem na začátek této úvahy – je úřad guvernérky to, o co Harrisová opravdu usiluje? Během jara se bývalá viceprezidentka musí rozhodnout. Půjde na „místní jistotu“, nebo se ještě jednou pustí do hry o hlavní trofej? Ať se Harrisová rozhodne jakkoli, musí se poučit z loňské prohry, najít společnou řeč s voliči, kteří sdílejí její hodnoty, ale ne všechny progresivní myšlenky, překonat dezinformace a znovu získat výhodu v mediálním prostředí, které v této chvíli nahrává vládnoucím republikánům.