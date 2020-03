KAMBERSKÝ: 15 tisíc pro herečky i kadeřníky. Důchod, nebo dávka proti smrti hladem?

Každý soukromý učitel, hudebnice, opravář, herečka, trenér, kulisák, moderátorka, kadeřník, holič či zpěvák, který je kvůli rozhodnutí vlády už čtrnáct dní neschopen si vydělat na večeři, si právě trochu oddechl a zároveň vládu proklíná.

Kabinet Andreje Babiše pošle každému živnostníkovi, který nemůže pracovat, patnáct tisíc korun - což je jen lehce nad úrovní průměrného důchodu. Částka není vybraná úplně nesmyslně, ostatně 15 tisíc navrhovala pro „všechny postižené krizí“ (tedy i zaměstnance) třeba opoziční ODS. Ale je jasné, že pro naprostou většinu OSVČ nejde o náhradu škody, ale spíše o „dávku proti smrti hladem“. Bez humoru, doslova.

Není pochyb, že pro většinu OSVČ by bylo výhodnější žádat po státu náhradu škody - většina z nich přišla s největší pravděpodobností o mnohem více než patnáct tisíc korun. Vládou garantovaná dávka nestačí na splátky, nájem a všechno možné. Zároveň je ale fakt, že žaloby o náhradu škody by znamenaly desítky, spíše stovky tisíc soudních procesů, které by jak zahltily soudní systém, tak hlavně by v našem prostředí trvaly strašně dlouho. V tomto smyslu je rozhodnutí vlády pochopitelné. Z hlediska člověka, který ze dne na den přišel o násobně více peněz, je to ale „na pěst“.

Je patnáct tisíc korun přijatelná ochrana před smrtí hladem, nebo výsměch?

Babišův kabinet se zcela zjevně děsí toho, že by se vymáhání škody chytly „chytré hlavičky“ - je to logická obava, nebo vypočítavá zbabělost?

Nebudeme dávat kategorické odpovědi, tohle si asi probere každý sám a za půldruhého roku s vládou zúčtuje ve volbách. Patnáct tisíc korun třeba v Praze nevystačí ani na nájem… Babišův kabinet však říká, že stále existují „normální“ sociální dávky pro toho, kdo se ocitl ve skutečné nouzi.

Psali jsme, že vláda nesmí nechat nikoho padnout. O to se snad zatím důsledně snaží. A zda v průjezdu mezi Skyllou „každému padesát tisíc“ a Charybdou „nemůžeme dát všechno všem“ kormidluje dobře? Obávám se, že neexistuje univerzální odpověď. Jinak odpoví člověk s minimální mzdou, naprosto opačně pak živnostník, který musí měsíčně splácet dvojnásobek „hladové dávky“.

Zkusme přesto říci dvě věci: rychlost je primární, v tomto punktu má vláda plus. Ale ekonomika se musí začít hýbat - a patnáct tisíc korun ji nerozhýbe.