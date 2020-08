KAMBERSKÝ: Chorvatský Kýbl. Právo se nakazit, posvátné právo člověka

Po ovoci poznáte je, říkávalo se s odkazem na jakési staré, dnes už spíše pozapomenuté řecky psané spisy. Dnes, při pohledu kudy a jak se šíří nemoc covid-19, bychom mohli dodat: Podle jména poznáte je.

Slavný je už případ pražského klubu s výmluvným názvem Techtle Mechtle, kde se nakazilo na jedné jediné párty 68 lidí a další dvě stovky jsou v karanténě; teď se nám vracejí desítky nakažených z Chorvatska, kam vozí mladé lidi na divoké večírky cestovní kancelář pojmenovaná Party Kýbl.

Ano, je to tak: v době pandemie je nejen nutné cestovat a pařit, ale je také zcela nezbytné, aby deset lidí pilo brčkem z jednoho kbelíku – jako se dělo nejen v klubu Techtle Mechtle, ale jak se pravidelně a stále děje na velkolepých chorvatských zábavách.

Trošku to připomíná Válku s Mloky Karla Čapka: jeden vážně nemocný koronou nás vyjde na jeden až dva miliony korun, pár set lidí dokonce kvůli nemoci přišlo o život, ale nikdo se neodváží bránit svobodnému podnikání, byť tento způsob vydělávání peněz přímo i nepřímo ohrožuje zdraví a životy. Ale nebojte se, chorvatské úřady jsou už přísné, počet návštěvníků takových akcí je přísně omezen: nanejvýše tisíc lidí, ani o nohu více! Jsou i jiná nařízení, třeba tanec s rozestupy... Každý si dovede představit, jak to ve skutečnosti vypadá.

Ne že by člověk nepřál mládeži nějaké to povyražení, ale od rozšíření viru HIV už nikoho nenapadne jít do swingers klubu bez sady prezervativů. Ovšem když v čase korony pije tisíc lidí z pouhé stovky kyblíků, je vše zjevně v nejlepším pořádku? S takovým světem je zjevně cosi v nepořádku.

Když teď české úřady vyhlašují „důrazná doporučení“ pro navrátilce z některých evropských regionů, je to poslední krok před vyhlášením karantény. Pesimisté mají přesto důvod k oslavě: přežili jsme letní stěhování národů ve zdraví a první vážné komplikace s dovozem nákazy přicházejí až teď, poslední prázdninový týden. Takže slaví i optimisté: když jsme zvládli léto, zvládneme prý i podzim...