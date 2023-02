Starší proti mladším. Fialova vláda neměla v úmyslu zažehnout generační konflikt, ale stalo se

Současná koalice není vzorem rozpočtové odpovědnosti, a dokonce ani opozice nehlásá „penze nade vše“. Není žádného sporu nad tím, že současný model zvedání důchodů je při vysoké inflaci dysfunkční. Boj se vede pouze o to, zda může vláda v únoru změnit pravidla pro červnové výplaty.

Boj, který je zcela zbytečný. Kdyby vláda změnila pravidla kdykoli během loňského roku, k čemuž ji vybízeli i její vlastní experti, nebylo by dnes potřeba stavu legislativní nouze, předáci ANO by neslibovali obstrukce a zejména by se nerozhořel úplně zbytečný a nebezpečný boj důchodci versus zbytek světa.