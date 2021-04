KAMBERSKÝ: Dvojitý agent Zeman. Mluví tak, aby nezničil Česko a potěšil Rusy

Prezidentu republiky a vrchnímu veliteli ozbrojených sil je potřeba přiznat jednu věc k dobru: přestal tvrdit, že jezdit na vozíku je „nedůstojné“ a hrdě se ukazuje s kompenzační pomůckou. Bohužel, to je tak jediné pozitivní, co po nedělním projevu hlavy státu můžeme říci.

Projev Miloše Zemana, kdybychom jej brali jako izolovaný akt, nesl mnohé znaky neloajality ke státu českému a oddanosti ruským zájmům. Kreml bezpochyby využije všechny Zemanovy pečlivě zvolené věty ve svůj prospěch: zpochybňování samotného faktu, že za výbuchy ve Vrběticích stojí ruští agenti, zpochybňování českých tajných služeb, okatý výsměch tajným službám našeho největšího spojence a v neposlední řadě i varování, že dodavatele na stavbu jaderné elektrárny v Dukovanech bude vybírat až příští vláda (a tedy že vyloučení Rosatomu vlastně není závazné). Přičteme-li k tomu soustavné urážení a ponižování moderátorky, která se ze všech sil snažila být korektní, vyvstává nám nepěkný obrázek mstivého muže, jenž má na mysli více zájmy Ruské federace než České republiky. Ale to by byla jen půlka pravdy.



Ke všem větám, které Miloš Zeman pronesl v neděli, je potřeba připočíst všechny věty, které během uplynulého týdne neřekl a všechny akty, které odsouhlasil. A hlava státu opět potvrdila, že podpořila vládu ve všech jejích krocích: vyhoštění ruských zpravodajských agentů s diplomatickým pasem, vyškrtnutí Rosatomu ze soutěže o dostavbu Dukovan i následné zastropování počtu ruských diplomatů v Praze.

Kdyby měl prezident skutečně primárně na mysli ruské zájmy, pak mohl kdykoli v uplynulých napjatých dnech sabotovat vládní úsilí a jednotnou českou pozici. Nedělejme si iluze: kdyby hned na počátku hodil do celého soukolí české reakce pár min, nikdy by se český stát neshodl na jasné a pevné odpovědi, ani by nikdy nezískal tak jednoznačnou podporu od našich evropských a atlantických spojenců.

Nedělní projev Miloše Zemana by bylo nejlépe pozorovat způsobem, jakým se komentují sportovní přenosy – s elektronickou tužkou. Ukázat, kde mluví pravdu, kde říká pravdy jen půl, kde vědomě lže. Třeba když tvrdí: „prezident může, ale nemusí rozpustit sněmovnu, pokud se pro její rozpuštění najde 120 hlasů“. V druhé hlavě ústavy se píše: „Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.“ Žádné může rozpustit, má právo rozpustit či cokoli podobného. Rozpustí. Tečka.

Vrátíme-li se na začátek, pak bychom se mohli celému projevu vysmát. Pokud totiž hlava státu opravdu pracuje se dvěma stejně pravděpodobnými verzemi (tedy akce ruských agentů versus neopatrná manipulace), pak by nikdy nemohla dát souhlas ke krokům, které vláda za posledních deset dní učinila.

Svými činy Miloš Zeman fakticky popřel všechno, co v neděli v televizi řekl. Chtělo by se říci, že je to ostuda, ale opak je pravou: je to maximum, co můžeme od tohoto muže očekávat.