KAMBERSKÝ: Experti skuteční a neskuteční. Jsme se současným stavem spokojení?

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře – a proto bychom si měli všichni přát, aby se premiér zbavil ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Aby po čtyřech ministrech přišel někdo ještě horší – a národ by byl konečně šťastný.

Aby nedošlo k mýlce: nehájím současného šéfa resortu, jemuž pro absolutní bohorovnost předpovídám šanci na skvělou politickou kariéru. Ve schopnosti ignorovat skandály, popírat přešlapy a s arogantním výsměchem odmítat jakoukoli kritiku sice nemá prezident Miloš Zeman konkurenta, ale bývalý šéf Nemocnice Královské Vinohrady projevil za pár týdnů natolik pozoruhodný talent, že by to skutečně mohl někam dotáhnout. Třeba na hejtmana a poté do věznice, jako jeden jeho slovutný předchůdce.



Za normálních okolností by kličky pana ministra byly důvodem, aby se pod ním chvělo křeslo, ale kdo chce během devíti měsíců již pátého ministra? Jen bych rád současné znechucení připomenul všem, kteří se radovali nad pádem Adama Vojtěcha: Jste teď skutečně spokojení? Vyhodit člověka je tak osvobozující, dokud nezjistíte, že i ten nový má nějaké mouchy.

Mohlo by se zdát, že největším ministerským hříchem je rozpuštění Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). Není tomu tak: pan Arenberger má tlustší škraloupy a epidemii v tuto chvíli asi není nutno řešit mezioborově. Přesto je způsob vzniku, fungování a ukončení skupiny smutný a výmluvný.

Stát nebyl na epidemii připraven, jako ostatně žádný stát na světě. Ale od loňského jara mu nabízely své služby tisíce lidí různých expertíz a kompetencí a všechny postupně vláda či její úředníci urazili, demotivovali a odradili. Lidé v MeSES byli ti, kteří vydrželi všechno hulvátské chování, kteří byli ochotni vydržet vlastně všechno, jen aby této zemi pomohli. A i s nimi nakonec stát vydrbe a nechá paní náměstkyni prohlásit, že napříště budou ministrovi radit „skuteční experti“. Lidé jako Rastislav Maďar, Ruth Tachezy, Petr Smejkal, Štěpán Jurajda či Zdeněk Hel buďto nejsou odborníci, nebo jsou dost možná neskuteční.

Z příběhu plynou tři poučení: nepomáhejte státu, ten s vámi vždy vyběhne. I kdyby se vás snažil někdo držet, nakonec se objeví nějaká skupina (tady třeba jinak ctihodní nemocniční lékaři a náměstci Martina Vašáková a Martin Havrda), která vás vyštípe, protože nejste z její party.

Poučení druhé: žádný stát nebyl připraven, ale některé státy dokázaly časem adekvátně zareagovat. Ten náš moc ne, protože jeho úřady stojí za starou bačkoru. Takže až vám zase bude někdo slibovat, jak proškrtá „peníze, zbytečné úředníky“, vězte, že nutným důsledkem bude ještě více bázlivá a nepříliš kompetentní státní správa.

A to třetí? Tak jako nechceme, aby obranu řídili jenom vojáci a vnitro jenom policajti, není dobré, když zdravotnictví vládnou lékaři z velkých špitálů. I kdyby měli, tak jako plicařka a profesorka Vašáková či internista a primář Havrda, jinak výbornou reputaci.

A faktem je, že nikdo nemá patent na rozum. Právě paní doktorka Vašáková loni koncem srpna plamenně tepala plán Adama Vojtěcha, aby děti nosily roušky ve školách. Vysvětlovala, že se covid-19 chová jako běžná viróza a smála se lidem, kteří nosili ve veřejné dopravě roušky. A bát se o život bylo podle ní „samozřejmě nesmysl“.

Kdyby těch třicet tisíc mrtvých mohlo mluvit, asi by mělo poněkud jiný názor na to, kdo je tady „skutečný odborník“.