KAMBERSKÝ: Je třeba zabít Nováka. Jak vláda sejmula předsedu ČTU

Praha Vláda se rozhodla sejmout předsedu Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka. Napřed, den před likvidací, vyšel v deníku E15 článek postavený jen na anonymních zdrojích, dle něhož byl Novák ve střetu zájmů. Ten střet zájmů se projevil takto: Pan Novák se kamarádí s panem Malým, taktéž letitým státním úředníkem.

Poté, co stát přestal jevit o služby pana Malého zájem, stal se dotyčný konzultantem. A jelikož Malý několik měsíců pomáhal jednomu ze zájemců o sítě nové generace, je prý pan Novák ve střetu zájmů. Z toho jde hlava šejdrem.

Kdyby měl být střetem zájmů fakt, že se s někým znáte, musel by pan ministr průmyslu Karel Havlíček rezignovat čtyřiadvacetkrát za den a premiér Andrej Babiš odstupovat šedesátkrát za minutu. O tom, že Havlíčkem nově jmenovaná předsedkyně ČTÚ Hana Továrková sedí v orgánech desítek firem ani nemluvě – to není jen střet zájmů, ale porušení zákona.

V rozhovoru pro Lidové noviny pak ministr Havlíček řekl, že se vláda musela pana Nováka zbavit, protože měla „informace od tajných služeb“. Jaké informace, samozřejmě ani nenaznačil, protože to je pochopitelně tajné. Je to hodně zvláštní věc: člověk by se třeba domníval, že se chce našich sítí zmocnit nějaká cizí mocnost a rozvědka vládu varuje. Ale nic takového: zájemci byli jen z Česka a vláda naopak zve zahraniční zájemce.

A teď pozor: co kdyby se ukázalo, že se pan Malý setkával i s paní Továrkovou? Odvolá ji vláda také? Samé otázky…

Z dostupných informací se zdá být zřejmé, že se vláda rozhodla zrušit aukci 5G sítí proto, že se jí nepozdával pravděpodobný vítěz. A věří, že s novou aukcí přijdou noví zájemci, na telekomunikační trh vstoupí silný čtvrtý hráč, zlevní ceny mobilních dat a všichni budeme šťastni.

Obávám se však, že to dopadne úplně obráceně. Aukce 5G sítí se letos nestihne (ačkoli s nimi počítá i státní rozpočet). Žádný nový světový investor nepřijde. A jediným výsledkem bude fakt, že rychlý přenos dat pomocí 5G sítí bude opožděn, v rozpočtu bude sekera a jediný, kdo si bude mnout ruce, bude naše báječné trio O2, T-Mobile a Vodafone, které i nadále bude ze zákazníků ždímat za data mnohem víc, než kolik se platí v okolních zemích.

Uznávám, že je to jen a jen jeho ošklivá hypotéza. Ale docela by mě zajímalo: kdyby se tato předpověď potvrdila, zda se duo Havlíček–Babiš omluví nikoli panu Novákovi, ale celému národu. A vice versa: nic by nepotěšilo víc, než kdyby se na konci roku musel omlouvat jak panu ministrovi, tak panu premiérovi. A předem slibuje, že peníze ušetřené za levnější data pošle na libovolné účely: klidně panu Havlíčkovi na volební kampaň.