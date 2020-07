KAMBERSKÝ: Kdy nás Petr Pavel zachrání?

Jak se pozná budoucí prezident? Má čitelné názory, ví, co chce, a umí to národu jasně sdělit. Jako třeba tento muž: „Jako bývalý voják jsem zvyklý sloužit a být připravený sloužit. Já nabízím službu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a je na občanech, zda tuto nabídku budou vnímat a zda vznikne příznivá reakce v podobě poptávky,“ prohlásil v televizi CNN Prima News.

A protože k této jasné a jednoznačné odpovědi přidala redakce titulek Generál Pavel: Jsem připravený kandidovat na prezidenta, byla „zpráva“ na světě. Jsem potěšen.

Nic proti panu generálovi na odpočinku. Kdyby stál v druhém kole prezidentské volby proti současnému hradnímu rezidentovi, měl by ode mě hlas jistý. Jenže být jen menším zlem je málo.

Pavlovo „Jsem připraven sloužit“, které podává málem jako sebeobětování, je jednak legrační, jednak v přímém rozporu s jeho chováním za poslední rok. Za prvé: jeho kampaň začala už dávno, vydáním až hagiografické knihy V první linii, z níž Petr Pavel vychází jako kombinace Mirka Dušína s Dwightem Eisenhowerem.

Mimochodem, tuto velkou, těžkou, na křídovém papíře a spoustou fotografií doplněnou knihu můžete koupit už za pouhých 286 korun – což je cena, za jakou se běžně prodávají nepříliš objemné tituly tištěné na tom nejlevnějším papíře. Ano, výroba legendy za cizí peníze začala už touto dumpingovou cenou.

Za druhé už na jaře začal PP objíždět republiku s projektem Spolu silnější, pomocí něhož „Generál Petr Pavel spojuje experty, kteří další případnou krizi pomohou zvládnout rychleji, soběstačněji, a hlavně s menšími dopady na životy lidí v naší zemi“.

Jak besedy s občany pomáhají zvládnout další krizi a jaké skvělé rady zatím dali jeho experti dohromady, mi zůstává utajeno, ale to je samozřejmě páně Pavlova věc. Ale létá-li něco jako kachna, plove jako kachna a kváká jako kachna, asi to kachna opravdu bude. Pokud si někdo už rok připravuje půdu pro prezidentskou kampaň, tak proč neřekne: Chci být prezident!?

Chtít být prezidentem přece není nic špatného. Stačí říct třeba: „Věřím, že tu práci budu dělat líp než někdo jiný, že se mnou v čele budete všichni spokojeni.“ Teda skoro všichni, samozřejmě.

Ale to by nešlo. Takže se hraje na „službu“ a „rozkaz“ a podobnou slovní vatu. Ach. Těšil jsem se jako leckdo další na změnu, ale chtěl by někoho, kdo umí říci: chci být prezidentem, budu dobrým prezidentem. Někoho, jehož názory na politické, společenské a hospodářské otázky jsou zřetelné a známé. Někoho, kdo ví, čeho chce v politice dosáhnout. Ale to nejde. Takže část společnosti bude tak dlouho vzývat papírové spasitele typu Petr Pavel, až nám bude na Hradě zas trůnit někdo jako Miloš Zeman. Nebo ještě horší.