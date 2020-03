KAMBERSKÝ: Komu je do smíchu. Záchrana krajiny nečekaně bolí

Smát se sám sobě je zdravé a duševně prospěšné; složitější to začíná být ve chvíli, kdy se smějeme sami sobě jako skupina či národ. To už je lehce ošemetné – třeba ve chvíli, kdy začneme pečlivěji číst výzkumy veřejných znalostí a preferencí.

Například: 79 procent Čechů je pro, aby země co nejrychleji dosáhla uhlíkové neutrality – ačkoli 53 procent tvrdí, že pojem „uhlíková neutralita“ nikdy neslyšela. Říká to dokonce třetina těch, kteří se podle svých vlastních slov o změnu klimatu velmi zajímají. Navíc dalších dvaadvacet procent odpovídá: „slyšel, ale nevím, čeho se týká“. Shrneme si to: 79 procent lidí chce uhlíkovou neutralitu, ale 77 procent lidí neví, o co vlastně jde. Tak co, smát, nebo nesmát?

Buďme na sebe vlídní, tazatelé agentury STEM se ptali tváří v tvář a respondentům vysvětlili, že uhlíková neutralita znamená vyprodukovat jen tolik skleníkových plynů, kolik dokážeme neutralizovat. S poukazem na neznalost správných klíčových slov bychom také mohli odbýt zjištění, že podle 84 lidí ze sta „člověkem způsobené klimatické změny zásadně ohrožují naši budoucnost“. Taková tvrzení každý snadno odsouhlasí, protože pouhý souhlas nic nestojí. Ale národ to má zjevně promyšlenější.

Zaprvé takřka všichni, kteří si dělají hlavu z klimatických změn, pozorují přímý dopad proměny klimatu na naši krajinu. Nejde tedy o ledabylý souhlas se vzdáleným problémem, ale o skutečný prožitek. Věda tomu říká hloubka postoje: mělký názor nás nic nestojí (typově „Američané by měli více pomáhat rozvojovým zemím“), za ten hlubší jsme ochotni i něco obětovat („Raději budu platit větší daně, jen aby děti v Africe nemusely hladovět“).

A národ zjevně ví, která bije, protože právě průmyslových změn v důsledku těch klimatických se vážně obává: 51 lidí ze sta se bojí nenávratného poškození naší ekonomiky a 74 ze sta se obává zdražování a dalších negativ. A mají recht. Nejen že jsme uhelná země, ale jsme nadobyčej průmyslová země, nota bene často s energeticky náročnou výrobou. Uhlíková neutralita nás bude bolet mnohem víc než jiné státy. Náhle není do smíchu ani novinovým posměváčkům.