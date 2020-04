KAMBERSKÝ: Lánský oběd v rouškách? S papaláši na věčné časy a nikdy jinak!

Praha Vždy když se čelním představitelům státu něco jakž takž povede, nepromeškají šanci svůj národ zase co nejrychleji vytočit.

Naposledy se vpravdě brilantně podařilo mluvčímu prezidenta republiky Jiřímu Ovčáčkovi, který zveřejnil fotografii dvanácti členů poradního štábu Miloše Zemana, v čele s prezidentem, u dlouhého stolu, talířů s jídlem a skleničkami s pitím.



Ano, dotyční mají na tvářích náhubky, a lid se začal zvědavě ptáti: jak asi páni velkomožní papapají s rouškami na tvářích? Jak asi pijí?

Je to trojí drzost.

Na třetí úrovni jde o prezidenta, který je už tři týdny zalezlý jak sysel v noře. Nic nedělá, nic neříká, nic neřídí - a teď se najednou rozhodne prezentovat jako akční hrdina - předseda svého vlastního štábu způsobem, který takřka všechny rozčílí.

V druhé rovině jde o těžko uvěřitelnou aroganci, kdy stát pod hrozbou pokut vyžaduje po svých občanech dodržování místy až absurdních norem (mít roušku musí mít osamělý sportovec v lese, roušky musí mít členové rodiny, když se z bytu přesunou do svého auta…) To jsou předpisy ve své podstatě absurdní a nesmyslné, ale naprostá většina lidí je jaksi z principu dodržuje. A do toho si prezident, ministr vnitra další udělají sedánek ve stylu „jedli pili hodovali“.

Z dnešního jednání expertního týmu pana prezidenta v Lánech. pic.twitter.com/rskt74HukS — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 4, 2020

A nejhorší je fakt, že se za tohle nikdo z nich nestydí. Nechají se vyfotit, vystavit svou neomalenost veřejnosti, neomluví se a námi všemi placený hradní mluvčí řekne novinářům: “Nehodlám vůbec nic vysvětlovat.” Převedeno do obecné řeči: “Držte huby kmáni, teď hodují páni.”

Ti z nás, kteří si pamatují staré špatné časy, v tom vidí instinktivní sklouznutí k manýrům bolševických papalášů - sice se odvoláváme na lid, ale ve skutečnosti tím lidem hluboce pohrdáme a odmítáme respektovat i ta nařízení, která sami prosadíme.

Ti mladší jistě měli v povinné četbě George Orwella a jeho farmu zvířat. Nemusíme být úplně vulgární, ale papaláši z Lán se chovají přesně jako ten druh čtyřnohých zvířat, která na počátku volala “Všechna zvířata jsou si rovna”, a na konci příběhu skončila u “Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.”

Kdo jste náhodou chyběl v češtině: jde o významné domácí zvíře, chované hospodářsky především pro maso.