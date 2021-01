KAMBERSKÝ: My, schopná nemehla. Pohled na nefunkční Česko je k uzoufání

Zmatky při používání vakcín, neodladěný rezervační systém, nefunkční evidence očkovaných... Epidemie ukázala český stát ve spodním prádle. Prádle děravém, nepříliš čistém a dlouhodobě zanedbaném.

Nejen opozice má jasno: další selhání vlády a jejího předsedy, který sám sebe postavil do čela očkovací kampaně, aby zaručil její hladký a bezproblémový průběh. Tomuto pohledu těžko odporovat – nejen já chápu, že náhlé spuštění registrace pro celou republiku zahltí kapacitu takřka jakéhokoli serveru, ale nás trápí mnohem hlubší problémy než jednorázové přetížení. Ono „to“ nefunguje, ať vládne socialista Sobotka, populista Babiš, nebo konzervativec Nečas.

Za chvilku to bude deset let, co mimo chemicko/potravinářsko/politický komplex nepříliš známý velkopodnikatel Andrej Babiš vystoupil na veřejnosti a začal dost ohnivě kritizovat, jak funguje celý stát. Kritizoval politickou korupci, impotenci politiky a zpočátku právě zejména nefunkčnost celého státního aparátu.

V roce 2013 stále opakoval, že by chtěl, aby to u nás „fungovalo jako v Německu“. Německý příklad z Babišova slovníku brzy vymizel, nejspíše u části populace přivolával neblahé asociace, ale důraz na fungující stát zůstal. Důsledkem jsou dva Babišovy klíčové slogany: „Řídit stát jako firmu!“ a „Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla“.

Netřeba přílišného důvtipu k tomu, abychom výroky otočili a ptali se, kdo je to nemehlo dnes a proč úřady nefungují, jak by měly. Nechme tento sžíravý sarkasmus těm, které intelektuálně saturuje, a zkusme se ptát: Jak je tohle možné?

Jak to, že když nese designovaný ministerský předseda (v tomto případě pan Sobotka) na Hrad seznam ministrů, tak je v tomto dokumentu šest zásadních faktických chyb? Můžeme se zasmát nad totálně poddimenzovanými stranickými sekretariáty, ale jak to, že formulář, designovaný pro registraci těch nejstarších, nepočítá s jejich (kratšími) rodnými čísly? To není projekt, který vznikal přes noc, natož v jakési partaji. Jde o klíčový projekt, jenž má chránit zdraví těch nejohroženějších a nad nímž bdí ministr i premiér…

Ano, epidemie nás staví před nečekané výzvy, vlády schvalují přes noc projekty, které se jindy chystají roky, potíže s vakcinací mají i jiné země… Ale pohled na v mnohém nefunkční Česko je prostě k uzoufání.

Někteří lidé věří, že změnou vlády všechny problémy zmizí. Já tuto naději nebudu nikomu rozmlouvat, to by bylo ošklivé. Jen si dovolím nenápadně připodotknout, že přesně toto znechucení nad „poměry“ a tato naděje přivedla před sedmi lety k moci právě současného premiéra…

Ten problém je prostě mnohem hlubší: země plná úspěšných lidí a inovativních firem nefunguje na „státní“ úrovni.

Skončeme úplně jiným, radostnějším tónem. Ať už je ministrem zdravotnictví David Rath nebo Jan Blatný, ať už rozpočet VZP vysává jedna partaj nebo úplně jiná, naše zdravotnictví podává neuvěřitelné výkony. Ačkoli máme rekordní počty nemocných, ačkoli jsme světová jednička v nárůstu nakažených, v počtech zemřelých se držíme mnohem níž a zatím nikde se neobjevily obrázky, jaké známe ze severní Itálie, Londýna či mnoha míst Severní Ameriky. Něco přece jen funguje – nad poměry, nad průměr i nad očekávání dobře. Bohudíky, lidem díky.