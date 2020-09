KAMBERSKÝ: Na náústky vyšívat. Svého osudu jsme sami strůjci

Nestává se to často, abychom na tomto místě v dobrém citovali socialistického poslance Romana Onderku. Po pravdě řečeno se to nestalo asi nikdy. Leč jeho větu „Nikoho z nás neubude, když si roušku nasadí“ bychom mohli do žulových desek tesat. Nebo aspoň na náústky vyšívat.

Svým způsobem má pravdu i komunistický předák Vojtěch Filip, když říká, že nová opatření odporují dříve vyhlášenému semaforu, i pirátská hvězda Olga Richterová, která kritizuje vládní komunikaci. Jenže tyto námitky jsou v podstatě irelevantní tváří v tvář faktu, že máme přes tisíc potvrzených případů denně a země jako Belgie nás dávají na černou listinu.

Ano, vláda jednala rychleji, než předpokládal připravený rozvrh semaforu – a bohudíky za to. Rychlost epidemie je enormní. Jsme ve většině ohledů v mnohem horší situaci než na jaře a budeme váhat, zda nasazování roušek není přehnané? Postřehy paní Richterové sice také nejsou nijak zásadní, ale trefují do středu terče: vláda od samého začátku málo a špatně vysvětluje, proč se rozhodla zrovna tak a ne onak. Co šlo v hektickém únoru omluvit, je zcela neodpustitelné dnes. Zcela jednoznačným faktem pak je, že si za současnou situaci můžeme jen a jen sami. Jako bychom zapomněli, co vše jsme na jaře prožili. Jako bychom neviděli, v kolika zemích platí stále přísná protiepidemická opatření. Jako by právo nepřetržitě pařit bylo základním lidským právem a nárok na letní dovolenou v Chorvatsku byl zakotven v ústavě. Není náhoda, že v našem širším okolí je Česko druhé v rychlosti šíření nemoci – hned za Chorvatskem. Svým způsobem to člověku nejde do hlavy. Na jaře volali bdělí spoluobčané policii na maminku, která si sama u řeky s vlastními dětmi spustila roušku na půl žerdi. Městská policie v Dolních Počernicích zabránila českému reprezentantovi v dálkovém běhu Petru Válkovi ve vstupu na území obce, protože „si má s rouškou běhat po Praze“. Celé hospodářství stálo a ministr zdravotnictví trval na tom, že když se rodina přesune z kuchyně do auta, musí si všichni povinně nasadit roušky. A teď? Párty pro stovky a tisíce lidí, pití z jednoho kbelíku a požadavek na roušky je nepřijatelné omezování svobody. Člověk by si řekl: máme, co jsme chtěli. Kruté však je, že ti nejlehkovážnější obvykle projdou nemocí bez úhony. Oběťmi jsou staří a nemocní.