KAMBERSKÝ: Narukuj, pak maturuj

Nápad premiéra Andreje Babiše rozdat maturitní vysvědčení beze zkoušek zvedl mnoha lidem tlak. „Babiš si kupuje voliče, znevažuje vzdělání, degraduje maturitu...“ Faktem je, že se dotkl bolavého nervu současného světa, protože závěrečné zkoušky zrušilo nejen Slovensko, ale i země proslavená špičkovými univerzitami: Velká Británie.

Právě Britové mají úsloví, které na dnešek pasuje jak tracheální kanyla do průdušnice: „S názory je to jako s otvory řitními. Každý má svůj vlastní a na ty cizí není zvědavý.“ My se na těchto stránkách snažíme o komentáře, tedy o hodnotově ukotvené a daty vyfutrované soudy – ale přiznejme si, že v mimořádných případech nám studie OECD nepomohou. V otázce úřední maturity jsme každý více méně odkázaný na vlastní životní zkušenost a porozumění vzdělávacímu systému.



V prvé řadě maturita již dávno není vstupenkou do elitního klubu, jako když Václav Havel a Miloš Forman studovali na Koleji Jiřího z Poděbrad. Za první republiky osciloval počet vysokoškolských studentů v celém Československu okolo pětadvaceti tisíc, v průměru zhruba 1,6 procenta populační kohorty. Všechny snahy „vrátit maturitě důstojnost“ jsou svým způsobem pokusem vrátit se do časů, které zmizely. V zemích bohatých jako ta naše absolvuje středoškolskou zkoušku kolem tří čtvrtin populace. Maturita je dnes cosi obyčejného, nikoli mimořádného.

Druhou rovinou úvah je srovnání různých možností: ponechat maturitu jako loni, nebo do ní zásadně zasáhnout? Není pochyb, že diplom bez zkoušky je velikou státní intervencí – ale nebylo by větší zlo chtít od studentů, kteří se za poslední rok učili normálně dva měsíce, klasickou maturitu? Moc úřední školy zavřela, moc úřední se musí vypořádat s následky.

Třetí rovinou je veliká nerovnost. Jsou střední školy, jimž online výuka funguje, kantoři jsou motivovaní, studenti připojení a maturitu by zvládli skvěle. To se jistě týká výběrových gymnázií, ale co ostatní? Co odborné školy, kde ta klíčová, praktická výuka od loňského března vymizela? A ještě hůře: co řekneme všem zdravotním sestrám, bratrům a dalším příbuzným oborům, kterým jsme nakázali pracovní povinnost? „Teď budete měsíce pomáhat ve špitálech a laborkách, a pak vás vydusíme na Ruchovcích a Lumírovcích? Která ze špatných variant je horší?