KAMBERSKÝ: Ne, že by sympatický Pirát nezasloužil sem tam nějaký ten záhlavec

Čím výše stoupají preference koalice Pirátů a Starostů, tím více na její šéfy lídři vládních stran útočí. Je to taková zavedená politická praxe, leč není úplně jisté, zda je rozumná. Je totiž dosti pravděpodobné, že kdykoli Andrej Babiš s Janem Hamáčkem atakují Ivana Bartoše, preference Pirátů povyrostou.

Tedy… ne že by si sympatický Pirát nezasloužil sem tam nějaký ten záhlavec. A zejména teď, v diplomatické krizi s Ruskem. To, co dokázal říci a napsat…



„Mrzí mne, že nový ministr zahraničí propásl vyřešit otázku nerovnoměrného počtu diplomatů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Diplomacie je především o jasných, sebevědomých a srozumitelných krocích.“ (21. 4.)

Můj ty Ferdo! Nejenže byl Bartoš vedle jak ta jedle, ale fascinuje především ona sebejistota smíchaná s neznalostí. Informatik Bartoš, který v životě kromě vlastní partaje nic neřídil, poučuje Jakuba Kulhánka, který se dlouhé roky věnuje jen a jen zahraničním vztahům…

A pokračujme: „Obávám se toho, že čas hraje spíše proti naší diplomacii a odkládání razantní reakce povede nakonec k tomu, že se nepodaří paritního zastoupení dosáhnout,“ hlásal Bartoš stejný den. Inu, opak je zjevně pravdou. A že by se Pirát omluvil? Ale jděte…

Velké země obvykle mívají velké ambasády a absolutní parita není nikdy absolutní prioritou. Americká ambasáda je v mnoha zemích větší než zastoupení dané země ve Washingtonu. Ostatně ani Česko nemá ve Washingtonu 72 lidí, jako mají Spojené státy u nás. Pro Čínu, Německo či Británii to platí obdobně. Až se dnes rozjitřené vztahy mezi Českem a Ruskem uklidní, nebude žádná ostuda, pokud naše jedenáctimilionová republika připustí, že stopadesátimilionová Ruská federace bude mít v Praze o něco větší zastoupení než my v Moskvě. Ale zcela jistě se již nikdy nevrátíme k absurdnímu nepoměru 44 : 135 a faktu, že Rusko s námi dvacet let odmítalo o situaci jakkoli debatovat.

Když nyní Jan Hamáček či Andrej Babiš říkají, že Piráti zjevně nejsou připraveni vládnout, mají bezpochyby pravdu. Zároveň je ale nutno dodat, že podobně nebylo k vládnutí připraveno mnoho dalších politických projektů: TOP 09 a zejména Věci veřejné v roce 2010 či hnutí ANO v roce 2013. Sám Andrej Babiš měl ještě v létě zcela zásadní nedostatky ve znalosti a porozumění některým aspektům státu a obecně parlamentní demokracie. Ale zejména on osobně prokázal, že se umí učit rychle – a musíme jen doufat, že pokud by vůle lidu vynesla lidi, jako je Ivan Bartoš, k moci, budou stejně učenliví.

Českým osudem je zjevně každé volby čekat na spasitele. A po čtyřech až osmi letech jej zatratit a vzývat nového. Bůh s námi.