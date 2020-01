KAMBERSKÝ: Nedostává náhodou Rath více knedlíků než ostatní vězni?

Litovat politika není nikdy potřeba – stejně jako novináře nebo komika. Kdo si vybral drsné řemeslo, musí počítat s nepřízní osudu i s nespravedlností světa. Začněme s europoslancem a kandidátem na šéfa lidovců Tomášem Zdechovským.

Nemám pro něj mnoho pochopení, protože místo aby se věnoval tomu, jak Orgán sociálně-právní ochrany dětí odebírá české děti v českých rodinách, a tím ruší ty nejzákladnější a nejtradičnější struktury, ze všech sil bojuje proti témuž v Norsku. Nic proti péči o norskou rodinu, ale člověk by nějak čekal, že český poslanec má primárně jiné povinnosti. Ale teď mu vybuchl v ruce granát, aniž by si to tak úplně zasloužil.

Pan Zdechovský chtěl ukázat, že KDU-ČSL není homofobní strana, že v jejích strukturách je mnoho leseb i gayů, ale dopadlo to… dopadlo to jako vždycky. Většina čtenářů zaregistruje jen nadpis „Zdechovský spočítal homosexuály mezi lidovci“ a obrázek homofobní strany a homofobního politika je hotov. Zopakujme: dotyčný si za to může sám, místo aby řekl, že v partaji jsou desítky homosexuálů, uvedl přesné číslo, čímž ukázal, že si nějaký takový seznam – byť nejspíše nikoli ve zlém úmyslu – vytvořil. Nakonec to beru stejně jako dobrou zprávu: už i ta nejkonzervativnější strana se chlubí sexuální diverzitou, přičemž ještě před dvaceti lety se snažili oponenti senátora Václava Fischera zdiskreditovat právě plakáty „Homosexuál v Senátu?“

Europoslanec Tomáš Zdechovský.

Máte doma čivavu? Takového toho malinkého pejska, co váží asi jako pečeně k rodinnému obědu? Tak pod pohrůžkou opakované pokuty dvaceti tisíc korun s ním musíte k veterináři a nechat mu za pár stovek aplikovat podkožní čip. Jinak prý neplatí jeho očkování proti vzteklině. Co na tom, že už od roku 2004 je Česká republika podle Státní veterinární správy vztekliny prostá. Co na tom, že strážníci na většině míst nemají nástroje na čtení čipů. Co na tom, že stále neexistuje centrální registr psů. Očipovat, nebo pokuta! Máte starého pejska který sotva chodí? Nezájem, očipovat, nebo pokuta!

V rámci boje proti množírnám psům jsme zase schválili úplnou oslovinu, která komplikuje život milionům lidí. Ať žije moudrý stát!

Na závěr mám dobrou radu pro pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Ta zjevně nemá co na práci, tak kontroluje, na jaké matraci spí lotr David Rath. Vlastně dvě rady. Ta první je zákonodárná: nechť paní Lenka poradí svým kamarádům v politice, ať vrátí do trestního řádu „zostřený trest tvrdým ložem“ – komunisté trest spaní na pryčně bez slamníku udělovali moc rádi. A pak by si mohla najmout soukromého detektiva, aby kontroloval, zda náhodou David nedostává místo čtyř knedlíků šest – to by mohlo být jistě také maření úředního rozhodnutí a trestný čin.

P. S. Jistý Robert Šlachta je momentálně bez angažmá, jistě by tu šmírovací fušku vzal!