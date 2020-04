KAMBERSKÝ: Nešetřete, rozdávejte. Co je větší malér?

Desátého března nebylo v USA potvrzených ani tisíc případů nemoci Covid-19, 18. března tam bylo už necelých deset tisíc... V době psaní těchto řádek je to čtvrt milionu (a jen v samotném NYC skoro sto tisíc), a když teď můj komentář čtete, budou čísla opět vyšší. Jednotlivé americké státy soupeří na trhu pomůcek samy mezi sebou, s federální vládou a samozřejmě s ostatními zeměmi včetně Česka.

Fakt, že se pandemie rozjela takto rychle takřka na všech kontinentech, je asi nejbolestivější ze všeho.

Ačkoli se ukazuje, že Čína podle všeho lhala ohledně nemocných i mrtvých, tak přesto vrhla veškerou zdravotní, policejní, hygienickou a technologickou sílu 1,3miliardové země do několika mála ohnisek nákazy. Toho my nejsme schopni – naopak jsme nuceni se vzájemně prát o přebytky, které je Čína ochotna draze prodat.

Za návrh pomoci firmám sklidil kabinet Andreje Babiše spíše pochvaly, za pomoc-nepomoc živnostníkům zdrcující kritiku. Výhodou populismu je mimo jiné ochota měnit názor, takže se návrhy snad v parlamentu opraví. Zajímavý je jiný aspekt: vládě vyčítáme, že neumí zareagovat rychle na krizovou situaci, to ale neumí takřka žádný „moloch“, včetně velkých korporací. Blackberry či Nokia také neuměly rychle zareagovat na krizovou situaci, kterou pro ně znamenalo uvedení prvního iPhonu a nástup chytrých mobilů obecně.

Teď je z jejich pádu téma pro historiky technologií. Korporacím typu mobilních operátorů trvá uvedení nové nabídky pro zákazníky mnoho měsíců a vyjadřuje se k tomu řada oddělení, od právního přes marketing, cenotvorbu, regulaci a dalších. Jak to může stát stihnout „správně“ během pár dnů?

Jestli udělal stát nějakou zásadní chybu, tak je to ta, že si odmítl toto zásadní omezení uvědomit a začal vymýšlet, jak nejlépe zároveň pomoci – aniž by peníze dostali ti, které pokles nijak nepostihl. To je ale zásadní chyba, stát o svých občanech zas tak moc neví a nemůže ve spěchu připravit optimální nabídku. Měl pomoci těm, kteří to potřebují – i s rizikem odškodnění vyžírků.

Korporace to vědí dobře, takže v případě velkého průšvihu neváhají odškodnit všechny své zákazníky. Když O2 TV nedokázala pro mnohé fanoušky odvysílat z důvodu přetížení serverů zápas Ligy mistrů Slavia vs. Kluž, odškodnila pětistovkovým voucherem všechny zákazníky. Nezkoumala, kteří z nich se na zápas koukat chtěli a kterým je to jedno, protože potřebovala napravit reputaci okamžitě.

Z toho by se měl poučit i stát a nabídnout OSVČ v podstatě paušální podporu. Někteří si ji z hrdosti nevyberou, někteří ji pošlou na dobročinné účely, někteří se obohatí, ale všem, kteří mají těžkosti, pomůže. Není důležité, že se pomoc dostane i k těm, kdo ji nepotřebují. Důležité je, že se dostane ke všem, kdo ji potřebují a dostane se k nim rychle.