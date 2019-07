KAMBERSKÝ: Nevoliči přes palubu Špitál je drahý, ale na domácí péči není

Kdyby se peníze neposílaly coby digitální nuly a jedničky, bylo by sklepení státní pokladny přeplněné zlaťáky. Tím, že dnes pracuje snad i ten, kdo nechce, se plní účty zdravotních i sociálních pojišťoven; zároveň je málo těch, kteří opravdu potřebují dávky. Tak jak to, že po zdvojené krizi let 2008–2013 scházejí peníze pro sociální služby v obcích či pro zdravotní péči pro nemocné a umírající?

Viníkem není tak úplně vláda, která by někomu škrtala. Ale je to spíše tak, že kabinet Andreje Babiše není schopen adekvátně reagovat na proměnu, kterou česká společnost prochází. Před pár dny jsme všude četli, jak obce a kraje nemají peníze na sociální péči. Tyto zhruba dvě miliardy scházejí v rozpočtu každoročně a každým rokem se ministři sociálních věcí drbou pravou rukou za levým uchem, jen aby na tyto služby někde „našli zdroje“.

Na podobný problém teď upozorňuje Charita: zdravotní pojišťovny jim nabízejí tak málo peněz za péči o nemocné, že to nestačí ani na náklady a platy – ačkoli domácí péče o nemocné i umírající je násobně levnější než ve špičkově vybavených špitálech. Jenže pojišťovny nejsou monstra, jež nepřejí lidem klid a bezpečí domovské ložnice. Ale aby mohly dát na domácí péči více peněz, musely by někde ubrat. A dovedete si představit ten ryk, kdyby pojišťovny snížily platby třeba fakultním nemocnicím v Praze, Hradci či Brně? Nebo malým vesnickým špitálům? Stárnutí populace není jen problém důchodový, ale v procentuálním vyjádření nám rostou rychleji výdaje právě na sociální a zdravotní péči. Bohužel politici to stále nechápou a opíjejí se vynálezy jako jízdné zdarma, lékárny bez poplatku a jídlo ve špitále grátis. Nikdo nemá odvahu vysvětlit, že tohle „zdarma“ znamená, že pak miliardy schází jinde. A jelikož vážně nemocní a umírající k volbám nechodí, házíme zcela hnusně a cynicky staré a nemocné nevoliče přes palubu.