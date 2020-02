KAMBERSKÝ: Nižší DPH na točené pivo je pěkná ptákovina, ale ukazuje i bídu české novinařiny

Praha Institut Václava Klause vydal článek Václava Klause s názvem Václav Klaus: Objevná četba svých vlastních výpisků z literatury – č. 1 (rok 2002). Kdo chce, bude se samozřejmě se mnou pochechtávat nad nekonečným samožerstvím, ale zároveň můžu nabídnout i jiné čtení.

Za prvé: výpisky z četby jsou v principu dobrá věc. Za druhé: málokdy najdeme lepší myšlenky než své vlastní – o tom autoři novinových podčárníků něco vědí. Za třetí: pan Klaus v tom rozhodně není sám. Velká postava české kulturní kritiky Jiří Peňás vydal sbírku cestopisů Výpravy pro starší i pokročilé, přičemž vysvětluje: „Cestopisy píšu proto, abych si je jednou přečetl a něco se dozvěděl.“ Se s tím smiřte, my jájínci jsme prostě jájínci.



Vzdělanci, jako třeba religionista a filozof Matyáš Havrda, pak upozorňují, že s něčím podobným přišel už svatý Augustýn. Ten ve svých dvaasedmdesáti letech vydal spis Retractationes, v němž s moudrostí stáří opravuje a upřesňuje své dílo. Jiná doba, jiný muž a jiný mrav; místo sebelásky sebereflexe.

Pokud jsme si podali jednoho bývalého stranického šéfa a premiéra, můžu se podívat na zoubek tomu současnému – tomu právě explodoval v ruce marketingový granát s názvem „levnější pivo“. Tento marketingový hit z roku 2016 se stává realitou, ale realitou značně komplikovanou. Různé sazby na pivo čepované i lahvové, odnesené či neodnesené jsou vděčným materiálem nejen pro vtipálky, ale premiér dostává sodu i od jindy vstřícného Blesku. To bude bordel, hlásá bulvár na titulní straně. Čeká nás zajímavá marketingová soutěž: zvítězí u lidu obecného teze „levnější pivo“, nebo naopak „bordel“?

Nižší DPH na točené pivo je samozřejmě pěkná ptákovina, ale ukazuje i bídu české novinařiny. Když s oním plánem Andrej Babiš vyrukoval, okamžitě se vynořily komentáře „Není to možné, je to v rozporu s právem EU“. To se stává, každý nemusí rozumět všemu. Smutek padl na člověka ve chvíli, kdy se tyto komentáře opakovaly i po roce a po dvou… Lidé, kteří tak rádi školí politiky z nepřesností, důsledně roky opakovali bláboly.

A v započaté hře je nutno pokračovat, takže i dnes obviňují vládu, že podporuje alkoholismus. Při vší úctě ke kolegům: točené pivo skoro nikde nezlevní. Vyplývá to jak z logiky věci (tak jako při přesunu do snížené sazby nezlevnily knihy), tak ze všemožných anket mezi hospodskými. A zejména: už od ledna zvedla vláda spotřební daň z alkoholu, z 285 korun za litr ethanolu na 322,5. Nižší DPH na pivo je ptákovina, ale alkoholismus nezvýší.

Jak napsal jeden moudrý muž už před čtyřmi lety: „Věcně vzato – zlevňovat alkohol je zločin, ale marži si asi ponechají hospodští.“

Václav Klaus má jako obvykle pravdu. Nejlepší je číst a citovat sám sebe.