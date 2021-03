KAMBERSKÝ: Nouze učí české skeptiky digitálu

Šedesátiletá Marta z malé vsi nedaleko estonské metropole Tallinnu mi (samozřejmě online) vysvětluje: „Když se mne ptáš, co všechno můžeme dělat online, tak vlastně nevím, co odpovědět, nedovedu si vybavit nic, co by na dálku udělat nešlo. Daně, objednání k lékaři, smlouvy s bankou, veškeré úřady...“

KAMBERSKÝ: Jedenáct ran egyptských Našinci závistí mizí krev z obličeje: v Česku nám padají objednávky na vakcinaci, hapruje sčítání lidu, daňové přiznání bude většina z nás podávat papírově, a i když třeba s berňákem vedete komunikaci skrze datovou schránku, zdravotní pojišťovny i správa sociálního zabezpečení chce stejně všechno znovu a zvlášť. Prostě k zlosti. Ačkoli poslední rok měl stát udělat vše pro bezkontaktní úřadování, nestalo se takřka nic. Zrovna teď jsou na tapetě potíže systému „Sčítání 2021“, což je svým způsobem paradoxní a nespravedlivé. Na zdejší poměry jde o nadmíru povedený projekt, jež šetří čas, nervy i peníze. Jednoduchá a intuitivní aplikace vychází vstříc jak většině (přihlášení skrze občanský průkaz, cestovní pas či doklady vydané cizincům), tak i lidem majícím datovou schránku či používajícím skutečně moderní elektronickou identitu, třeba skrze čip v nové občance. Ale jinak nám to tady příliš nefunguje navzdory tomu, že minulých čtrnáct měsíců bylo optimální příležitostí pro velký skok z analogové minulosti. My jsme se za třicet let dostali tak akorát k CzechPointu – bezpochyby velmi dobrému projektu, ale z roku 2005. „Když lidé vidí, že mají vládní nápady smysl, protože jim šetří čas při obíhání úřadů nebo zrychlují vyřizování všeho možného, ohromně to zvyšuje celkovou důvěru ve stát – a je v podstatě jedno, jestli zrovna vládne levice nebo pravice. E-government nezná politické barvy,“ řekl našemu autorovi v rozhovoru dnes již bývalý ministr sociálních věcí Hanno Pevkur z Estonska. A ono to funguje i čistě na firemní bázi: když v zemi prudký vítr či sníh přeruší dodávku proudu, dostanou všechny postižené domácnosti i firmy velmi rychle SMS – i s odhadem času plánované opravy. Zákazníci to už berou jako samozřejmost a operátor ušetří velké peníze za provoz call-center, kde naštvaní lidé chtějí zjistit trvání maléru. KAMBERSKÝ: Narukuj, pak maturuj O digitalizaci všichni mluví, ale nikdo se do ní skutečně neobul. Ačkoli 99 procent z nás už někdy něco nakoupilo po internetu (dva z pěti dokonce loni nakupovali v daleké Číně), jakýsi hlubinný odpor ke změně brzdí digitalizaci na všech úrovních. Vezměme si takový e-recept, který šetří čas, peníze, zdraví a bez nějž bychom si život v pandemii nedovedli představit. Vymyšlený byl dávno, ale lékařská lobby jej v parlamentu (zejména Senátu) dlouhé roky blokovala, takže ačkoli byl po dlouhých bojích schválen již před deseti lety (!), skutečně plné nasazení nastalo až s příchodem covidu. Ještě před několika roky vycházely v médiích poplašné zprávy „Konec praktických lékařů, kvůli e-receptu zavírají ordinace“ a Lékařská komora se nás snažila přesvědčit, že od lékařů nemůžeme chtít, aby pracovali s počítačem. Pohodlný a spolehlivý kontakt s úřady potřebujeme jako sůl, nejen e-recept a e-neschopenku. Už proto, že i tak zůstane dost věcí, které musíme dělat fyzickou návštěvou. Jak mi po chvíli volá z Estonska Marta: „Vlastně jo, jedna věc se skutečně nejde: na testy na covid musíme přijít osobně!“