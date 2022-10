Díváme-li se třeba do dobového Pestrého týdne na obrázky, jak se za první Československé republiky slavilo, je to pro dnešní oči až k neuvěření. Osobité kouzlo měl dvacátý osmý říjen i za pozdní normalizace: trikolora na klopě byla permanentním důvodem k zadržení a lustraci, i když to příslušníci SNB nechtěli oficiálně přiznat. U svatého Václava jeden potkával budoucí prezidenty, premiéry a ministry, aniž to tenkrát vůbec tušil.