KAMBERSKÝ: Proč lékaři ‚kradnú’. Pacienti netuší, kolik na nich kdo vydělává

Nemocnice Na Pleši je nádherné místo. Představte si krásné brdské lesy, z nichž vykukuje novobarokní areál, původně první české plicní sanatorium. Současný vlastník špitál zprivatizoval před dvanácti lety za 42 milionů korun, ačkoli jiní zájemci nabízeli 104 milionů korun.

Z dnešního pohledu, kdy celostátní Centrála pro boj s organizovaným zločinem stíhá jak 54 zaměstnanců, tak právnickou osobu Nemocnice Na Pleši, je obzvlášť pikantní zdůvodnění bývalého hejtmana Petra Bendla z ODS, že „nerozhodovala jen cena, ale i další kritéria jako serióznost firem“. Kriminální příběh nechme justici, stejně ponechme stranou tvrzení jednatele firmy Romana Šmuclera, že už nechce dále „pomáhat“. Rozumíme, dělá byznys jako charitu, a je za své dobré skutky trestán.

Pro nás je zajímavý systémový problém: pro lékaře (resp. zdravotnické zařízení) je extrémně snadné kliknutím myši předstírat činnost a inkasovat peníze za fiktivní léčbu. Pro pojišťovny je extrémně obtížné takové podvody odhalit.

Přijde se na to obvykle až ve chvíli, kdy jsou dotyční až příliš nenažraní, když takto funguje organizovaná skupina nebo když si dotyční ještě otevřou lékárnu, kde inkasují za fiktivně předepsané léky. (Před pár lety takto dva lékaři jen na lécích vydělali přes pět milionů korun. Ale kdyby ze dne na den oba neodešli z práce a ze dne na den dramaticky nepokleslo množství výkonů a receptů, pojišťovny by nikdy nezjistily, že vydávali falešné recepty pacientům, kteří v ordinacích nikdy nebyli).

Pojišťovny sice nabízejí klientům vstup do databází, kde si mohou ověřit, kolik na ně kdo vykázal péče, a některé je za to dokonce bonifikují, ale ruku na srdce: kdo z nás to udělá?

A tak se ptáme: když vám každá banka může jednou za rok poslat e-mailem roční výpis, umí to každý investiční fond i správce důchodového spoření, proč to nedělají pojišťovny? Ročně se tu protočí 300 miliard, pětina státního rozpočtu. Náklady by byly fakticky nulové a úspory… miliardové. Na to vemte jed.