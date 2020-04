KAMBERSKÝ: Prognóza je jasná: bude hůř

Jemné duše se trápí. Trápí je vláda, která povolila nákupy motyček, ale knížky jsou stále pod zámkem. Proč Babiš a spol. neotevřeli knihkupectví?

Srdceryvný případ zmraženého knižního trhu, kvůli němuž jsou tisíce překladatelů, redaktorů a dalších bez příjmu a který možná položí leckterého nakladatele, je přitom jen metaforou toho, čím prochází celé Česko. Problém knihkupců a nakladatelů se bohužel nejmenuje jen „uzavřená prodejna“, ale také „prázdná ulice“ či „odložená spotřeba“. Stejně je na tom celá země: i kdybychom zítra otevřeli všechny krámy, do blahobytu února 2020 se hned tak nevrátíme. Jsme coby exportní a subdodavatelská ekonomika závislí na nákupním chování lidí v jiných zemích. Ve zkratce: naše životní úroveň se odvíjí od chuti světa kupovat německá auta a průmyslové celky.

Krásně to lze ukázat na dvou zprávách. Několik hodin předtím, než kabinet Andreje Babiše ohlásil svůj plán na postupné odemykání republiky, zveřejnil Mezinárodní měnový fond prognózu světového ekonomického vývoje. Česku předpověděl pád o 6,5 procenta. Ty dvě zprávy ukazují, jak málo máme svůj hospodářský osud ve svých rukou. Ačkoli domácí byznys buší na vrata a volá „otevřete!“, samotné domácí uvolnění nás podle světových ekonomů zjevně nezachrání. Jsme mnohem více závislí na globálním obchodě než na tom, kdy se otevřou hospody.

Ani kdyby měla všechna knihkupectví otevřeno, tržby se ještě dlouho k normálu nevrátí. Důvod si můžeme ukázat na úplně jiném případě – v německém autoprůmyslu. Škodu Auto totiž nezavřela žádná Babišova karanténa, ale centrála koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu, respektive neochota zákazníků zrovna teď si koupit nové auto. S knihami je to podobné. Mnozí knihkupci přitom říkají, že by své prodejny stejně neodemkli, protože v prázdných nákupních centrech a v prázdných ulicích by si nevydělali možná ani na elektřinu.

Krize změnila mnohé, včetně našeho chování a nákupních zvyklostí. Takže jídlo kupujeme ještě více než dříve (jsou zavřené hospody i školní jídelny), naopak zbytné nebo odložitelné nákupy utrpěly největší ránu – jako auta či právě knížky.

Úzdrava pro knižní trh tak přijde až ve chvíli, kdy se Češi opět plně oddají svému nejrozšířenějšímu náboženství: bezstarostnému nakupování. Záchrana pro Česko přijde až ve chvíli, kdy svět opět začne nakupovat auta.