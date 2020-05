KAMBERSKÝ: Rychle, zběsile a hlavně levně

Vítejte! Pro začátek dobré zprávy. Věřili byste, že něco dokáže vyhnat Američany z aut? Samozřejmě, koronavirus. V Kalifornii klesl počet dopravních nehod z asi tisíce na polovinu. Píší to New York Times s odkazem na Centrum dopravní ekologie Kalifornské univerzity. To my na tom tak dobře nejsme. Počet nehod v České republice klesl z 8078 na 6135, tedy o necelou čtvrtinu. Že by Američané omezili auta více než Češi? To je nějaké divné.

Pro začátek přiznejme, že nemáme zcela odpovídající čísla. Kaliforňané srovnávají data od začátku „lockdownu“, kdežto naše data zahrnují celý březen (stav nouze vyhlásila vláda až 12. 3.). KAMBERSKÝ: Škodí vláda, nebo vyšší moc? Druhým faktorem je jiný stav veřejné dopravy. V USA omezení pohybu znamená primárně omezení jízdy aut. U nás víc jezdíme veřejnou dopravou, ale strach z nákazy vedl k přesunu pohybu z autobusů, tramvají a vlaků právě do osobních aut. A pak je tu anekdotický, leč dosti vlivný fakt: na začátku nouzového stavu napsal policejní prezident Jan Švejdar, že policie bude v rámci ochrany zdraví „minimalizovat kontakt příslušníků policie s občany v jinak obvyklé činnosti, jako jsou například silniční kontroly“. A nemalá část řidičů si to vyložila jako výzvu prožít na českých silnicích film Rychle a zběsile nebo si zahrát v reálu videohru Need for Speed. Množství borců řítících se městem rychlostí přesahující stovku vedlo k návratu policie na silnice. -- Ministerstvo financí se rozhodlo zrušit daň z nabytí nemovitosti – daň pro většinu lidí bezpochyby spornou, až nesmyslnou. Jenže… málo nám dochází, jaký smysl a dopad mají jednotlivé daně na společnost a jaký je mezi nimi poměr. KAMBERSKÝ: Cesta do Bergama. Proč jsme se vyhnuli pohromě? V Česku stát a jeho instituce nejvíce vyberou na zdaňování práce: daň z příjmu sama o sobě není vysoká, ale přičtete-li zdravotní a sociální pojištění, přijdete často o více než čtyřicet korun z každé vydělané stovky. Průměrná mzda byla v posledním loňském kvartále 36 144 korun, superhrubá (tedy kolik musel zaměstnavatel vynaložit u takového platu) 48 400. Kolik dostanete na ruku, pokud jste tedy bezdětní a bez dalších úlev? Pouhých 26 977 korun. Zdanění je 44,2 procenta! A tady jsme u kořene věci: zatímco u nás je extrémně zdaňována práce, nemáme skoro žádné daně z majetku. Česko, všemu rovnostářství a solidaritě navzdory, je ve skutečnosti pravý ráj pro kapitalisty. Ti nejbohatší, jako je Petr Kellner, Radovan Vítek, Karel Komárek, Andrej Babiš či Daniel Křetínský, žádné daně jako pracující neplatí. Příjmy z kapitálových výnosů jsou zdaněny pouhými patnácti procenty. Při daňové optimalizaci pomocí vhodných jurisdikcí, jako je Nizozemsko, Kypr či Malta, jež je u většiny miliardářů běžná, se pak limitně blíží nule.