KAMBERSKÝ: Stahuj, posílíš mír. Sociální normy jsou u nás krajně benevolentní

Bylo to takové úplně obyčejné pracovní dopoledne, když starší kolega zjistil, že osoba mně blízká hraje v jeho oblíbené kapele. Nezaváhal ani minutu: „Tak to je skvělý, to mi přines cédéčka, já si je vypálím.“

Ano, je to už nějaký pátek, tehdy se ještě hudba vypalovala na CD, ale princip je stále stejný. Hudbu, filmy a knížky nepirátějí jen studenti, pro něž je to v Česku něco jako „coolturní povinnost“, ale takřka všichni. A když řeknete, že natočit a vydat CD je docela drahá legrace, že napsat knihu je fuška a papír stojí majlant, stáváte se trapným dinosaurem. Je to prostě tak: pirátí se sice všude, ale jen v Česku se to ani nesnaží skrývat i vysoce postavení lidé.



Jsme poměrně bezpečnou zemí, ale co není pevně přivázané, má tendenci velmi snadno zmizet. Dlouho jsem si myslel, že je to takový indiánský přístup: „Leželo to na zemi, on to někdo zjevně nechtěl a zahodil.“ Ale u nás je to zjevně něco hlubšího. Duševní vlastnictví je legrační konstrukt, stažením pirátské kopie nikomu škoda nevzniká, a proč bych platil, když mohu pirátit?

Historicky takový přístup lze pochopit: před dávnými časy byla dolarová cena počítačového programu pro českého smrtelníka vpravdě nedostupná a autor těchto řádek pamatuje, jak dal za CD Daydream Nation kapely Sonic Youth týdenní výplatu. Tehdy se dalo pirátění chápat, ale dnes?

HBO GO chce za měsíční předplatné 129 korun, což jen lehce přesahuje cenu krabičky cigaret, za což je ale mohutná porce zábavy i dokumentů. Takřka nekonečnou knihovnu firmy Netflix pořídíte o něco dráže, ale při zhruba dvojnásobně drahém balíčku se může dívat zároveň několik členů rodiny na úplně jiné filmy a série. A tak dále. Ale Česko přesto stále zůstává zemí, kde si blahobytní otcové od rodin dovolují věci, k jakým se hromadně neodvažují ani studenti. Ostatně nikoli náhodou jsme jedinou zemí na světě, kde se druhá nejsilnější politická partaj jmenuje Piráti.