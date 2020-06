KAMBERSKÝ: Synku, táta je stát. Proč se člověk nezná ke svým dětem?

Po schválení registrovaného partnerství na přelomu let 2005/2006 a církevních restitucí (2012) asi neexistuje větší evergreen české politické debaty než pře o zálohované výživné – prostě aby za rodiče, kteří nechtějí živit své vlastní děti, plnil alimentační povinnost stát.

Výjimečně má naprostou pravdu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, když říká: „Návrh je postavený na hašení škod, neřeší příčiny problému.“

Ten plán samozřejmě lidi, kteří mají výživné za pseudorodiče ze svých daních zaplatit, rozděluje. Některé vyloženě štve. Ten, kdo se odpovědně stará o vlastní děti, bude doplácet na ty, kdo sice rádi kopulují, ale k plodům své vášně se už neznají. Nedosti na tom: vědomí, že „stát se postará“, vytváří kromobyčejný morální hazard. Budoucí matky po schválení návrhu již nebude nic nutit, aby si k početí vybíraly otce jakžtakž spolehlivého. Budou vědět, že finanční část otcovských povinností vezme na sebe báťuška stát. Tak proč přemýšlet, proč se starat? Chci dítě, budu ho mít. S kýmkoli.

Argumenty zastánců jsou však neméně silné a vycházejí nejen z podobně nezpochybnitelných principů, ale i z žité praxe. Dítě nemůže za to, že jej otec (ano, drtivá většina neplatičů jsou muži) opustil. A kromě této věčné újmy (vyrůstat bez táty) přibývá další trápení: máma nemá na pleny, máma nemá na jídlo, máma nemá na školu v přírodě. Byl by od nás zločin trestat pachole za to, za co nemůže a za co jej osud beztak tresce.

Zálohované výživné je tak ve vládním návrhu omezeno jen na sociální případy, stát nebude platit za tatínky, jako je Tomáš Řepka, a od žadatelů vyžaduje dosti úmornou proceduru pravidelného dokazování, že žijí v chudobě a že se snaží po biologickém otci vymoci peníze klasickými prostředky skrze soudy a exekuce. Potud asi těžko návrhu něco vyčítat – těch zhruba deset tisíc nahlášených trestných činů „zanedbání povinné výživy“ znamená reálně desítky tisíc dětí ročně v bídě.

Fajn, škody uhašeny. Teď pojďme přemýšlet, proč ty požáry vůbec vznikají.