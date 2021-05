KAMBERSKÝ: Testování zdarma je skvělé, ale pouze pokud je dostupné

Více než rok voláme po kvalitním a dostupném testování. Časté a dostupné testy jsou spolu s vakcinací jediný známý způsob, jakým společnost může více méně normálně fungovat i za pandemie.

Bylo by logické očekávat, že pokud vláda ohlásí „PCR testy zdarma“, ozve se nadšený potlesk. Aplaus přichází, ale spíše chladný, zdvořilý a zdrženlivý.



Jestliže by se potvrdilo, že český stát proplatí svým občanům testování postavené na maximálně přesné polymerázové řetězové reakci párkrát za měsíc a pouze v období červen až září, jako by se náhle boj s infekcí měnil na příspěvek na dovolenou.

Co je na takovém chvályhodném záměru sporné? Na oddech do zahraničí odjíždějí ti bohatší a ruku na srdce: když už někdo dá pár desítek tisíc za rodinnou dovolenou, může si k ceně přičíst i několik stovek na osobu za testy – ministerstvo nijak neskrývá, že současná cena až 1500 korun se dá při velkokapacitních smlouvách srazit i na několik stovek. Ale dejme tomu, nachystaná infrastruktura pro masivní testování se nám může na podzim hodit.

Takže: testování zdarma je skvělé – ale pouze pokud bude dostupné i ve chvíli, kdy by covid mohl opět hrozit třeba uzavřením škol. Jinak by šlo jen o předvolební výkřik „A mám to zadarmo!“