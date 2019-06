KAMBERSKÝ: Milion chvilek bolehlavu. Babiše i demonstranty čeká tma na konci tunelu

PRAHA Lidé, kteří se svými dětmi masivně demonstrují za světlejší budoucnost, věří, že premiér Andrej Babiš ztělesňuje to nejhorší v naší polistopadové historii. Až se zbavíme Babiše, pak ANO, bude líp!

Premiér naopak věří, že se mu podaří přesvědčit právníky Evropské komise, aby se vrátili ke svému předchozímu stanovisku. Tedy že se musí coby premiér zdržet některých hlasování, ale jinak že je svěřenský fond dostatečným řešením střetu zájmů. Máme pro obě strany špatnou zprávu. Chleba asi příliš dražší nebude, ale jinak nás na konci tunelu žádné světlo nečeká. Naopak.



Demonstrace mají sílu svrhnout vládu, když jsou zklamaní voliči vládních stran, když partajím strmě padají preference a když vnitrostranická konkurence dojde k závěru, že teď je nejlepší chvíle zakousnout vůdce smečky a spustit zápas o nového krále. Žádná z těchto podmínek splněna není: preference vládních stran zůstávají zhruba stejné, jejich voliči nijak rozčarováni nejsou a že by někdo v ANO vyrazil proti otci majiteli?

Nebo ještě jinak: kdyby premiér opravdu odstoupil, bude se stavět nová vláda, jenže tím by štěstí na náměstí zavládlo jen nakratičko. Prezident už jasně řekl, že by současného premiéra jmenoval do čela vlády znovu.

Kdyby Babiš předal vládu Aleně Schillerové, Richardu Brabcovi nebo třeba Karlu Havlíčkovi, bude tahat za nitky ještě víc než dosud.

Kdyby ČSSD na protest odešla z vlády, bude Andrej Babiš vládnout s pomocí KSČM a SPD, jak ostatně chtěl už před rokem. Kdyby se všechno zhroutilo a přišly předčasné volby, těžko pochybovat, kdo by byl jejich vítězem. Samozřejmě, nemusel by složit vládu, ale volební preference pro sněmovní volby (narozdíl od eurovoleb s poloviční účastí) neslibují žádnou zásadní změnu - tedy snad až na to, že TOP 09, STAN a KDU-ČSL se potácejí kolem prahu nutného ke vstupu do sněmovny. Lze pochybovat, že kterýkoli z těchto scénářů by naplnil blahem lidi, kteří mají Babiše dnes až po krk.

Jenže zatímco lidé, kteří se účastní protestů pořádaných spolkem Milion chvilek, mohou o prázdninách na politiku zapomenout, bývalý majitel koncernu Agrofert a premiér v jedné osobě si to dovolit nemůže. Kdyby byla závěrečná zpráva EK stejná jako současný důvěrný návrh, nemůže si udržet pozici premiéra a zároveň mít firmy v současném svěřenském fondu. Pokud je beneficientem, pokud má vliv na orgány fondu a pokud je v jeho vedení jeho manželka, nesmí být politikem s jakýmkoli vlivem na dotace.

Tady vůbec nejde o to, zda bude Česko vracet do Bruselu půl miliardy korun a zda se pak případně zahojí na firmě Agrofert. To by všichni zúčastnění ještě ustáli. Problém není v minulosti, ale v budoucnosti. Babišovy firmy podnikají v byznysu, který je dotacemi prolezlý a kde by bez nich nepřežil žádný konkurent – ani v Česku, ani v Evropě. Stále jsme v podmiňovacím způsobu, ale kdyby vypadala závěrečná zpráva jako ta předběžná, musel by se Babiš buď vzdát místa v exekutivě, nebo jakéhokoli spojení se svým majetkem. To je to kardinální a pro Babiše neřešitelné dilema.